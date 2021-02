Kælder stank af hash

Mandag aften klokken 21.29 fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at nogle unge mennesker havde taget ophold i en cykelkælder på Horsedammen, og at de formentlig røg hash, idet der lugtede af dette på stedet.

En patrulje kørte dertil for at lede efter de unge, men de befandt sig ikke længere i cykelkælderen og det lykkedes heller ikke at finde dem i området.