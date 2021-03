Mette Frederiksens besøg var bare et frækt mediestunt, mente den konservative folketingspolitiker Birgitte Bergmann. Foto: Andreas Norrie

K-politiker raser over Mette Frederiksens besøg

Helsingør - 01. marts 2021 kl. 17:11 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

At statsminister Mette Frederiksen (S) mandag formiddag lagde vejen forbi Helsingør til et par besøg i nogle af byens butikker vækkede ikke ligefrem glæde hos det konservative folketingsmedlem og byrådskandidat i Helsingør, Birgitte Bergmann. Selvom anledningen var glædelig, var besøget ifølge hende et frækt mediestunt, som ikke ligefrem klæder statsministeren.

- Jeg synes, det er for galt. Mens nogle butikkerne åbner, og statsministeren glædeligt møder op til skue for pressen, så sidder der frisører og massører, som har det helt forfærdeligt og kigger på. De ved ikke, hvad fremtiden bringer, og de frygter, hvad der kommer til at ske. Det er et værre mediestunt, og det gør mig mildest talt rasende, siger hun, da Frederiksborg Amts Avis møder hende foran møbelforretningen Witzke Design, hvor Mette Frederiksen gjorde sit første besøg.

Besøg en frisør I stedet for at tage ud til de netop genåbnede forretninger, så havde Birgitte Bergmann gerne set, at Mette Frederiksen havde vist mere forståelse overfor de liberale erhverv. Det kunne hun ifølge det konservative folketingsmedlem passende have gjort med et lignende besøg hos dem.

- Jeg synes, det ville være på sin plads at besøge frisørerne og tale med dem om deres oplevelser. De bløder lige nu, fortæller hun og tilføjer, at Konservative længe har efterspurgt beregninger på, hvordan det vil påvirke smitten, hvis de liberale erhverv begyndte at lukke kunder ind igen.

- Man har fra regeringens side ikke villet regne på konsekvenserne ved at åbne eksempelvis frisører, og der er derfor af gode grunde ingen - som i ingen - der ved, hvad der ville ske, siger hun og tilføjer at genåbningen generelt går for langsomt.

- Vi skal selvfølgelig genåbne på et forsvarligt grundlag, men jeg synes, man skal begynde at regne på nogle flere ting. Efterskolerne for eksempel.

