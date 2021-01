K og S lemper krav til Strandvejs-badebroer

Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse. Denne talemåde gælder i alle tilfælde på Strandvejen i Snekkersten.

For på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, så valgte et flertal i By-, Plan- og Miljøudvalget bestående af Konservative og Socialdemokratiet at se bort fra forvaltningen i Center for By, Land og Vands indvendinger og tillade at i første omgang en ejer af en badebro opført uden tilladelse kunne lovliggøres efter langt mere lempelige vilkår end forvaltningen havde lagt op til.