Her ses en optagelse foretaget af en lystfisker viste i sommer, hvor i alle tilfælde fortyndet spildevand, væltede ud fra Forsyning Helsingørs nye rørledning ud for Gummistranden. Det skete efter dage præget af store regnskyl. Foto: Joakim Utke Madsen

K og S bag forslag til ny spildevandskurs

Men det viste sig - som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis - at heller ikke Helsingør Kommune og kommunalt ejede Forsyning Helsingør er uden skyld i, at der havner urenset spildevand ud i Øresund til skade for miljø, dyreliv og badevand.

Sidste år var både borgere og politikere i oprør over en planlagt udledning af 290.000 kubikmeter fækalieholdigt spildevand i Øresund i forbindelse et byggeri på Københavns Havns nordhavn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her