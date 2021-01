Formanden for Det Konservative Folkeparti i Helsingør, Ingerlise Søderlund, er klar med de første 20 byrådskandidater. Foto: lars johannessen

Send til din ven. X Artiklen: K er klar med de første 20 kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K er klar med de første 20 kandidater

Corona forhindrer et fysisk opstillingsmøde, men 20 kandidater er klar til at blive »sluppet løs«.

Helsingør - 13. januar 2021 kl. 04:15 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

De konservative i Helsingør er klar med de første 20 kandidater til kommunalvalget den 16. november, selvom det på grund af corona ikke har været muligt at holde et fysisk opstillingsmøde, som reglerne foreskriver.

Det var ellers oprindeligt planlagt til at blive holdt i slutningen af november sidste år, men corona spændte ben for det, så nu er det uvist, hvornår selve opstillingsmødet kan holdes. Men det betgyder ikke, at partiet ikke er valgkamps-parat. De første 20 kandidater står allerede klar i kulissen og er parate til at slås for en af de 25 pladser i Helsingør Byråd.

I dag har de konservative ni pladser. To af byrådsmedlemmerne har valgt ikke at genopstille. Det er Lisbeth Læssøe og Mahmed Naghdiani.

Her er kandidaterne De øvrige syv byrødder genopstiller, og dertil kommer både en række helt nye og kendte konservative ansigter.

Benedikte Kiær er ikke overraskende partiets spids- og borgmesterkandidat, og herefter følger:

2: Jens Bertram, 3:Michael Mathiesen, 4: Birgitte Bergman, 5: Janus Kyhl, 6: Michael Lagoni, 7: Arne Thorvald Zeitzen,

8: Kristina Kongsted, 9: Thomas Kok, 10: Gert Dyekjær, 11: Birgitte Milling, 12: Claus Birkelyng, 13: Carol Krogstrup, 14: Tom Pedersen, 15: Olav Berntsen, 16: Henrik Malmgren, 17: Helle Plaugman Gramkow, 18: Henrik Carmel, 19: Per E. Thomsen og 20: Per Tærsbøl.

- De 20 har været gennem en omfattende udvalgsproces og bestyrelsen har godkendt hver enkelt til opstilling. Vi giver dem vores fulde opbakning og har givet dem mulighed for at begynde deres valgkamp som byrådskandidater, selv om de formelt ikke er opstillet endnu, oplyser formand for den konservative vælgerforening, Ingelise Søderlund

Hun fortæller, at vælgerforeningen mærker en stigende interesse for lokalpolitikken og flere nyindmeldelser, ikke alene på landsplan, men også lokalt i vælgerforeningen.

GF udsat I øvrigt er den årlige generalforsamling også udsat på grund af corona.

- Smittefarer og forsamlingsforbud sætter store begrænsninger for os alle. Det er baggrunden for, at vi benytter muligheden for, at vi kan holde vores generalforsamling og dermed opstillingsmødet senere i år, fortæller Ingerlise Søderlund.

- Vælgerforeningerne har fået dispensation fra partiets hovedbestyrelse med hensyn til tidsfrist for afholdelse af generalforsamlingen, således at den skal være afholdt inden den 30. april 2021. Der er ingen formelle tidsfrister for opstillingsmødet, udover at vi skal aflevere opstillingslisten i oktober 2021.

relaterede artikler

Helt tæt kamp mellem rød og blå blok ved sidste kommunalvalg 06. januar 2021 kl. 11:09

Stemmesluger klar til at gå efter byrådsplads 06. januar 2021 kl. 11:08