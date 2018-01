Jurister skal se på populær havnerundfart

Helsingør Havns revisor påpeger, at et ellers populært forsøg med en havnerundfart, kan stride imod havneloven. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med 2480 betalende gæster på lidt over en måned var sommerens havnerundfart om Kronborg Slot en populær størrelse. Projektet er sat i søen på forsøgsbasis over en to-årig periode, henover hvilken Helsingør Havn har afsat 300.000 kroner. Selve sejladsen har skipper Hans Olav Hagerup og skibet MS Viking stået for. Nu påpeger havnens revisor dog, at en havnerundfart ikke er en opgave, som Helsingør Havn ifølge loven må beskæftige sig med. Derfor har havnebestyrelsen sagt ja til en fortsættelse af rundfarten med det forbehold, at sagen undersøges af kommunens og havnens jurister først.