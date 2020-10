Se billedserie Mange støttede beboerne i Julianelund, da de var i fare for at få »fysisk lovliggjort« deres boliger. Her ses et foto fra et debatarrangement. Foto: Allan Nørregaard

Julianelund-plan ligger nu klar

På mødet onsdag skal medlemmerne af By-, Plan- og Miljøudvalget for første gang tage til stilling til et lokalplanforslag, der lovliggør helårsbeboelsen i det haveforeningslignende område Julianelund.

Helsingør - 01. oktober 2020 kl. 09:30 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Efter mange års uvished om fremtiden hos de omkring 100 helsårsbeboere området Julianelund ved Gurrevej fordelt på lidt over 50 ejendomme, så begyndte roen at sænke sig i efteråret 2019, hvor regeringen offentliggjorde et forslag til en revision af Fingerplanen, som betød at Julianeland nu kunne lægges under Fingerplanens såkaldte byfinger og gøres til byzone.

