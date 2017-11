Breve med afslag fra Helsingør Kommune har igen skabt utryghed her i Julianelund, hvor der bor cirka 100 borgere. Foto: Lars Skov

Julianelund-afslag ender på Byrådets bord

Helsingør - 19. november 2017 kl. 04:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afslag på landzonetilladelser bliver sendt videre fra udvalg til Byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Som afdækket i Frederiksborg Amts Avis, så har alle på nær et par husstande ud af 55 i grundejerforeningen Julianelund nu efter mere end et års ventetid modtaget et afslag på landzonetilladelse til deres nuværende boliger fra Helsingør Kommune.

Afslagene kommer samtidig med, at forvaltningen er i færd med at lave en lovliggørende lokalplan for området, som i foråret blev taget ud af transportkorridoren i Nordsjælland.

Afgørelserne medfører ikke noget krav om fysisk lovliggørelse i form af nedrivning af alle boliger på over 24 kvadratmeter, så længe der bliver forhandlet om at flytte området til byzone med myndigheden Erhvervsstyrelsen. Ligeledes afventer kravet en civil retssag.

Selv om beboerne i Julianelund altså ikke kommer til at blive smidt fra hus og hjem, så er beboerne - som tidligere beskrevet i avisen - bange for, at afslaget skader deres retsstilling, hvis forhandlingerne med Erhvervsstyrelsen går galt.

De nye afslag, som kom i oktober, fik byrådsmedlem Anders Drachmann, Frit Demokrati, til at sætte sagen på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets dagsorden, hvor han stillede forslag om at afslagene blev kaldt tilbage. Sagen kom dog ikke til afstemning på ud valgets møde i denne uge. I stedet benyttede Drachmann muligheden for at sende forslaget videre til Byrådets næste møde, fremgår det af udvalgsreferatet.

