Salget af juletræer er til fordel for den videre istandsættelse af Nordskov Mølle i Ålsgårde. Pressefoto

Juletræssalg til fordel for Nordskov Mølle

Helsingør - 09. december 2020

I Ålsgårde afholder Nordskov Mølles Venner juletræssalg til støtte for den videre istandsættelse af møllen.

Juletræssalget foregå over to weekender foran møllen i dagene fredag den 11. kl. 12 - 16, lørdag den 12. kl. 10 - 16 og søndag den 13. kl. 10 - 16. Igen weekenden efter 18. 19. og 20. december med samme tidspunkter.

- Grundet Covid-19 har bestyrelsen for Nordskov Mølles Venner besluttet kun at sælge juletræer og julepynt uden for møllen, da vi ikke kan styre julestuen inde i møllen med hensyn til afstand og antal personer,fortæller Peter Sandholt fra mølle-vennerne.

Foreningen havde ellers glædet sig til at fremvise årets arbejder, som nu har medført at hele kælderetagen har fået nyt gulv med varme i. Dette har allerede bevirket et forbedret indeklima. Denne klimaforbedring vil naturligvis ikke være gratis, så foreningen håber at indtjeningen ved salg af juletræer kan bidrage til det kommende års driftsudgifter.

- Hvis du ikke har mulighed for at komme, men gerne vil støtte foreningens arbejde med at få sat møllen i stand til et fælles aktivt værested for alle, kan du støtte arbejdet med et bidrag eller melde dig ind i Nordskov Mølles Venner. På www.nordskov-mølles-venner.dk kan du læse alt om vores restaureringsprojekt og hvordan du bliver medlem af foreningen. oplyser Peter Sandholt.