Julen varer næsten lige til påske: Nu fjernes ikonisk juletræ

Træet, der er hugget dybt inde i de svenske skove, har stået på Axeltorv i snart fire måneder, men inden længe er det væk.

Helsingør - 05. marts 2021 kl. 04:08 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Siden den 11. november har det 12-meter høje juletræ af Nordmannsgran stået og været beundringsværdigt på Axeltorv. Selvom det fortsat står flot og ret, er det noget tid siden, at juletræet skulle være blevet fjernet. Meningen var nemlig, at træet skulle stå hele januar med, ligesom julelyset i gågaderne også skulle det. Julelyset er for længst væk, men træet står altså stadig. I hvert fald lidt endnu.

- Det var meningen, at træet skulle være blevet fjernet i onsdags. Jeg ved ikke hvorfor, at det ikke blev fjernet der, men det har ikke tidligere været muligt, da bilen, der skal bruges til at fjerne træet, er det køretøj, som den seneste tid har kørt ud med salt på vejene. Så Nordsjællands Park & Vej har været lidt presset med materiale, siger Kim Backe, citykoordinator i Helsingør Handel.

Der har generelt været en smule forsinkelse på projekterne omkring Axeltorv. Eksempelvis er træerne på torvet først ved at blive beskåret nu, hvilket ellers normalt foregår tidligere på året. En opgave som Nordsjællands Park & Vej ligeledes står for. Kim Backe er ærgerlig over, at juletræet fortsat står, selvom han erkender, at corona har skubbet det.

- Jeg er lidt ked af, at træet stadig står der. Jeg havde gerne set, at det var fjernet tidligere. Corona har rykket alt, og folk har været hjemsendt og alt muligt, så der har ikke helt været fokus på at fjerne juletræet. Det bør være fjernet inden weekenden starter, forsikrer han.

