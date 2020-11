Julen er ikke aflyst på slottet

2020 har været et år mange gerne vil glemme, og julen på Kronborg bliver da også meget anderledes i år. Én ting er dog sikkert - julehyggen skal I ikke gå glip af! Derfor har vi planlagt en række juleaktiviteter for hele familien, med masser af julestemning i trygge rammer, lyder det fra Kronborg Slot.

Når opgaverne er løst, bliver det tid at vende tilbage til 2020 og snakke med selveste julemanden - og måske blive noteret i hans bog over artige børn.

Slottets tidligere beboere fra 1586 deler gerne deres hyggelige juletraditioner! Mød Beate Bille, som er i gang med at forberede julegaver til alle, og Maren i køkkenet som er dybt optaget af at finde tøj frem til nissen.

Efter at have hjulpet julemanden, spist æbleskiver og hørt historier, så er det måske tid at smutte forbi slotsbutikken, for at finde de sidste julegaver til venner og familie eller smukke ting til træet derhjemme.