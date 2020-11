Julegave: Halv pris på entréen på søfartsmuseet

Som en tidlig julegave fra M/S Museet for Søfart sænker museet billetpriserne til halv pris resten af året. Der er som altid gratis adgang for børn, der kan sætte fantasien på fuld kraft i Drømmeskibet, museets prisbelønnede legeunivers. De kan styre skibet, betjene maskinrummet eller se et havfrueskelet. De kan også gå i Sømandsværkstedet og bygge deres egne drømmeskibe, skriver museet i en pressemeddelelse-