Kirkens præster og menighedsrådsmedlemmer går på gaden og deler juleposer ud.

Juleaften for alle i Hornbæk kirke

Helsingør - 17. december 2020

I Hornbæk kirke vil der vil kun være én gudstjeneste juleaftensdag. Det er kl. 15 - med fysisk deltagelse af 38 kirkegængere.

Alligevel kan alle, der har lyst til at deltage i gudstjenesten, være med. Man skal blot finde en computer eller mobiltelefon eller sit Smart TV frem, logge sig ind på Hornbæk kirkes hjemmeside (www.hornbaekkirke.dk) og klikke på linket. Og så er man inde og kan deltage, så man kan holde gudstjeneste sammen - hver for sig. Såvel pigekoret under ledelse af organist Jan Reich som en trompetsolist og begge kirkens præster medvirker, så der er lagt op til en festlig optakt til juleaften.

Til dem, der befinder sig i Hornbæk op mod jul vil der være mulighed for at få udleveret en "julepose" med diverse nyttige effekter - både salmehæfter, link til hjemmesiden, et lys, man kan tænde, et stykke hjemmelavet unikapynt til træet samt lidt mundgodt.

Præsterne vil 4. søndag i advent mellem kl. 12 og 15 samt lillejuleaftensdag mellem 14 og 16 være at træffe på byens gader sammen med medlemmer af menigheden og dele juleposer ud så længe lager haves.

- Vi passer naturligvis på hinanden, bruger mundbind og holder afstand og bruger handsker ved udleveringen af poser. Juleposerne kan også fås ved henvendelse til kordegnen (kun telefonisk (49761960) ligesom præsterne ligger inde med et lager, lyder det fra Hornbæk kirke.

- Vi håber på den måde at få en god og Corona-sikker julegudstjeneste uden stress og risiko for efterladte viruspartikler i kirken - hvor der bliver god tid til at lufte ud og spritte af inden juledags gudstjeneste kl. 10 den 25. december