Marienlyst Strandhotels personale mødte efter kampen mod Belgien op iført danske landsholdstrøjer. Ifølge Michael Lauritsen var det en måde at vise deres støtte til landsholdet efter den frygtelige start på EM, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Foto: Philip Horup

Jubel på landsholdenes hotel: - Det er supersjovt

Både fodboldlandsholdet og håndboldherrerne har booket værelser på Marienlyst Strandhotel denne sommer, og det er en kæmpe oplevelse, fortæller hotellets direktør.

Helsingør - 30. juni 2021 kl. 05:01 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

- Det er helt fantastisk og supersjovt for vores personale, svarer Michael Lauritsen, direktør på Marienlyst Strand, og griner let, da jeg spørger, hvordan det egentlig er at være de danske landsholds nye yndlingshotel.

Udover fodboldlandsholdet, der som bekendt har opholdt sig på strandhotellet, når ikke de har haft travlt med at udkæmpe andre europæiske nationer ved EM - ja så tager hotellet også imod håndboldherrerne, når de i næste uge lige skal finpudse de sidste spilmønstre, inden de om kort tid drager til OL i Tokyo.

- Det er ret vildt og rigtig fedt, at begge landshold vil bruge vores hotel. Vi har jo haft fodboldlandsholdet nogle gange før, men det er første gang i mine fire år som direktør, at håndboldherrerne kommer forbi. Jeg synes simpelthen, at det er så vildt at få lov til at hjælpe begge vores landshold, lyder det fra direktøren.

Hvorfor det lige er Marienlyst Strandhotel, der har fået æren af at huse de danske sportshelte, mener Michael Lauritsen nok hænger sammen med hotellets faciliteter og ikke mindst beliggenhed. Landsholdenes træninger udgør kun en del af døgnets timer, og derfor er det vigtigt, at der er noget at få den resterende tid til at gå med.

- Udover at have træningsfaciliteter tæt på, så har vi jo også stranden, skoven og byen, som de kan gå rundt i, og vi har strandspaen og vores restauranter. Vi har nogle rigtig gode rammer at slappe af i, og det tror jeg, de vægter højt, fortæller han.

Alle gæster er stjerner At være vært for landsholdene kræver ikke som sådan noget ekstra af Marienlyst Strandhotel. Om man er Simon Kjær, Kasper Schmeichel eller hr. og fru Jensen, ja så får alle den samme gode behandling.

- Vi gør meget ud af at imødekomme vores gæster, og derfor arbejder vi ikke ud fra nogen bestemt manual. Vi siger som udgangspunkt ikke nej, før vi har forsøgt at imødekomme ønskerne, og så kan der selvfølgelig være ting, der ikke kan lade sig gøre, men vi prøver, siger Michael Lauritsen og tilføjer, at fodboldlandsholdet eksempelvis har haft et særligt ønske om at bruge spaen.

- På grund af corona befinder spillerne sig i en boble, og derfor har de ikke kunnet bruge spaen i åbningstiden, men det har vi løst ved, at de bruger den om aftenen, og så har vi rykket vores natterengøring en smule. Det gør vi glædeligt, og det har de været så glade og taknemlige for, forklarer han.

Gensidigt samarbejde Ifølge direktøren har samarbejderne med landsholdene indtil nu været supergode og gensidige. Mens hotellets personale har gjort deres bedste for at sikre dem nogle gode rammer, så har landsholdene også været søde og imødekommende overfor hotellet og dets personale, fortæller han.

- Nu er det jo fodboldherrerne vi har lige nu, men de er simpelthen så søde og rare, og det er jeg sikker på håndboldherrerne også er. De smiler og siger hej, når de går forbi personalet, og de tager sig tid til at snakke. Der er en virkelig god og gensidig respekt.

Ligesom resten af Danmark hepper Michael Lauritsen på de danske fodboldherrer, når de på lørdag møder Tjekkiet i kvartfinalen i Baku. En sejr betyder nemlig, at Marienlyst skal huse fodboldlandsholdet og håndboldlandsholdet på samme tid.

- Det kunne altså bare være rigtig sjovt.

De danske håndboldherrer tjekker ind på hotellet den 5. juli, mens de danske fodboldherrer kører fra Marienlyst torsdag. Vinder de lørdagens kamp vil de komme tilbage til hotellet en af de efterfølgende dage.