Helsingør satser i forvejen på det maritime - blandt andet i værkstederne i Hal 16 på det gamle skibsværft. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jubel: Skibsingeniøruddannelsen kommer hjem til Helsingør

Helsingør - 25. juni 2021 kl. 11:15 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Det her er stort.

Sådan lyder det fra det konservative folketingsmedlem Birgitte Bergman, som er valgt i Helsingør.

Efter lange seje forhandlinger er det natten til fredag lykkedes at få Skibsingeniør-uddannelsen hjem til Helsingør igen.

Torsdag aften faldt aftalen på plads, og fredag formiddag blev den præsenteret på et pressemøde i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Som led i S-regeringens udspil »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund« blev der indgået aftale om, at Helsingør igen bliver hjemby for skibsingeniør-uddannelsen.

I sundbyen vækker den beslutning glæde og begejstring. Helsingør har sukket efter videregående uddannelser, og nu er det lykkedes.

- Jeg er kisteglad. Jeg har arbejdet for at få flere uddannelser til Helsingør siden jeg blev valgt til Folketinget, så jeg er så glad for, at det lykkedes i nat, at få netop en ny videregående maritim uddannelse hjem til Helsingør igen, lyder det fra Birgitte Bergman.

Regeringen spillede ud med fem nye universitetstilbud. Her fik vi konservative tilføjet, at der også skal oprettes en skibsingeniør i Helsingør. Det er et K-aftryk i forhandlingerne, fastslår det konservative folketingsmedlem.

- I Helsingør er der et erhvervsliv, som kan aftage de færdiguddannede ingeniører. Her har man satset på det maritime miljø og uddannelser lige fra den maritime håndsværksuddannelse til den Marinbiologiske sektion under Københavns Universitet til foreningen maritimt værksted Hal 16 og vores maritime kulturarv repræsenteret af Museet for Søfart, forklarer Birgitte Bergman.

Hun forudser, at med etableringen af Skibsingeniøruddannelsen får Helsingør et nyt eventyr.

- Kursen er sat. Nye skibe søsættes og dermed kan flere virksomheder som Knud E. Hansen, Naval Architects navigere til Helsingør med Kronborg om styrbord.