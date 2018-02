Jonah Blacksmith spiller på The Tivoli

Det anmelderroste syvmands-ensemble Jonah Blacksmidt har hjerte og rod i Thy, og bandet har med stor succes spillet til talrige festivaler og koncerter. Nu tager Jonah Blacksmith turen over sundet til The Tivoli i Helsingborg, hvor de fredag klokken 21 vil indhylle publikum i deres altomsluttende og intense stemning, som er blevet et kendetegn for bandets koncerter. Det er især den bløde frontvokal, rock'n roll udtrykket og de skægge anekdoter, der får bandet ud over scenekanten, og som har været med til at sætte deres præg på den danske musikscene. Koncerten er en del af det nye koncertsamarbejde Ôresound mellem The Tivoli i Helsingborg og Kulturværftet i Helsingør.