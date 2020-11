Joint afslørede hashrygere

Fredag aften omkring 21.20 blev to drenge spottet, da de stod på gaden på Egevænget i Helsingør og var ved at lave en joint. Vedkommende, der så det, ringede til politiet, som sendte en patrulje afsted. Patruljen træf to drenge på 16 og 17 år, som er fra Helsingør, og begge blev visiteret. På den 16-årig fandt politiet 7,5 gram hash, og på den 17-årig lidt under et gram hash. Begge kan forvente en bøde, oplyser Nordsjællands Politi.