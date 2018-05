Joan Osborne giver eksklusiv koncert

Hun fangede en hel MTV-generation med sin ærlige lyrik og spørgsmålet "What if God was one of us?". Den amerikanske singer-songwriter Joan Osborne er en af 90'ernes helt centrale musikpersonligheder, der opnåede at sælge multi-platin samt at blive nomineret til ikke mindre end syv Grammy-awards.