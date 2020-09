Jens Mortensen glæder sig til, at dokumentarserien bliver udgivet. Han har været rigtig glad for måden hans fortælling er blevet genskabt og kalder teamet bag dokumentarserien for fantastisk. Foto: Malue Sørensen

Jens blev misbrugt som barn: Nu står han frem

Jens Mortensen, opvokset og bosiddende i Helsingør, kan i de kommende uger ses i dokumentarserien »Min barndoms synder« på DR TV og DR2.

Helsingør - 13. september 2020

Jens Mortensen er født og opvokset i Helsingør, hvor han havde sin opvækst gennem 70'erne. Han havde dog ikke den samme opvækst som mange af hans jævnaldrende havde, da Jens i en årrække blev seksuelt misbrugt. Hans fortælling bliver nu fortalt i dokumentarserien »Min barndoms synder«, som på mandag bliver udgivet på DR TV. Jens glæder sig over, at serien endelig kommer ud.

- Det er fedt, at den kommer nu. Jeg har i mange år arbejdet for at skabe opmærksomhed om senfølgerne som voksen efter at have været blevet seksuelt misbrugt. Forhåbentlig kan serien åbne folks øjne om emnet og den kan blive et springbræt for en diskussion om seksuelt overgreb, siger han.

Godt samarbejde Det var tilrettelæggeren på programmet, Kåre Bjerglund, som kontaktede Jens. Kåre er formentlig blevet bekendt med Jens' historie gennem foreningslivet, hvor Jens er aktiv, ligesom Jens tidligere har udgivet en bog om sine oplevelser. De fik hurtigt igangsat et samarbejde, som Jens har værdsat højt.

- Det havde været ulideligt uden Kåre. Han forstod, at der var sårbarhed på spil og vi havde en god snak om mine grænser. Jeg har været rigtig glad for samarbejdet, siger han.

Frygtede aflysning Samarbejdet har dog ikke været uden problemer. Projektet har taget to år, og et år inde i projektet troede Jens, at dokumentarserien aldrig ville blive til noget. Her var produktionen ellers begyndt på at skrive manuskript og holde samtaler med Jens.

- Da der kom nedskæringer i DR, så troede jeg, at serien var taget af planen. Heldigvis var der mange på DR, som ikke ønskede at historien skulle gå tabt, siger han.

Helsingør i 70'erne Størstedelen af dokumentarserien foregår i Helsingør i 70'erne, hvor seerne kan følge Jens' opvækst. Produktionen bag har også været flere gange i Helsingør, ligesom Jens gjorde sit, for at de kunne genskabe Helsingør fra 70'erne på bedst mulig vis.

- Jeg lavede til tider videoopkald til dem, hvor jeg så gik rundt og viste mit barndomshjem og gaderne i Helsingør, hvor jeg er vokset op.

Tid til selvpleje For Jens har det været vigtigt at medvirke i dokumentarserien, som han håber bidrager til færre myter og fordomme om personer, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Han har selv fået det bedre den seneste årrække, så fremtiden kommer formentlig til at handle mindre om hans fortid.

- Min kamp om det her er ved at være slut. Der kommer et tidspunkt hvor jeg skal give Jens tid, kærlighed og opmærksomhed. Jeg kan endelig se mig fri fra spøgelserne, siger han.

Hele dokumentarserien kan ses på DR TV fra mandag den 14. september. Serien vil ligeledes blive vist på DR2, hvor første afsnit sendes den 17, september klokken 22. De efterfølgende to torsdage vil henholdsvis afsnit 2 og 3 blive vist på kanalen.