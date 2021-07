»Jeg begraver dig«: Frisør dømt

Der er blevet sat retsligt punktum for en tre år lang disputs, som flere gange er eskaleret i det offentlige rum. Foto: Allan Nørregaard

En lokal frisør er ved Retten i Helsingør blevet dømt for både vold og trusler, og det koster en betinget fængselsdom

Helsingør - 13. juli 2021 kl. 05:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Der var mere end almindelig dårlig stemning i fitnesscenteret SATS på Rønnebær Alle i Helsingør den 22. januar sidste år.

Her udviklede en træning sig til trusler, da to personer med en broget fælles historik mødtes ved håndvægtene.

- Hvis du nævner mit navn for nogen, river jeg dig midt over og begraver dig, lød truslen fra en dengang 28-årig mand, og det er han nu blevet straffet for ved retten i Helsingør.

Vidneudsagn fra andre motionister i fitnesscenteret bekræftede nemlig truslen, og dermed fandt retten manden skyldig i truslen.

Blåt øje og hævet næse Episoden i træningscentret var ikke første gang, at de to personer kom i clinch, hvilket truslen da også indikerede. Retten skulle derfor også tage stilling til to tidligere episoder - en fra 2018 og en fra 2019.

Begge episoder drejede sig om vold, da tiltalte - manden som blev dømt for truslerne i fitnesscenteret - i to tilfælde skulle havde nikket den anden part en skalle på åben gade.

Første episode fandt sted på Kingosvej i Helsingør den 28. januar 2018 ved midnatstid, og natten endte med en tur på skadestuen. På skadestuen blev skaderne beskrevet af sundhedspersonalet:

- Blålig misfarvning samt ømhed lige under højre øje. Hævet næse - øm ved palpation (berøring red.).

Beskrivelserne overbeviste retten om, at forurettede ganske rigtigt var blevet nikket en skalle, da tiltaltes forklaring ikke stemte overens med skadernes omfang - tiltalte havde nægtet sig skyldig og forklarede, at han alene havde givet et skub i selvforsvar.

Vidne blev afgørende Den 5. september 2019 stødte de to personer sammen igen - denne gang på Rosenkildevej i Helsingør. Og mødet skulle endnu en gang have mundet ud i en skalle, men denne gang fandt retten ikke bevis for tiltalen, blandt andet fordi et vidneudsagn talte imod.

- Vidnet har ikke set tiltalte gøre andet end at holde fast i hende. Der foreligger ej heller lægelige oplysninger, der underbygger tiltalens rigtighed, lyder det i rettens afgørelse.

Præcis hvad der ligger til grund for de årelange uoverensstemmelser mellem de to personer fremgår ikke af dombogen.

Selvom tiltalte blev frifundet for den ene af skallerne, blev han samlet set dømt for både vold og trusler, og det blev af retten oversat til en fængselsdom på 40 dage.

Straffen blev dog af betinget karakter, og den i dag 29-årige mand kan derfor fortsætte sit virke som frisør, så længe han da ikke begår noget strafbart i det næste år. Tiltalte blev desuden tildelt en advarsel om udvisning af landet.