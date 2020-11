Jazzet julestemning med DR's Big Band

Misteltenen er strategisk placeret, og julebarometeret kommer helt op i det røde felt, når DR Big Band lægger vejen forbi Kulturværftet i en koncert fyldt af blues, inderlig jule-soul og råswingende klassikere fra bl.a. bandets to albums Merry Christmas, Baby og Jazzin' Around Christmas. På scenen sammen med DR Big Band er to af landets bedste sangere: blues-dronningen Miriam Mandipira og supercrooneren Bobo Moreno.