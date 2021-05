Jazzen vender tilbage til Marienlyst Strandhotel

Første koncert er allerede 20. Maj. Her får de tre musikere, Elias Bendix, Jacob Melchior og Romulo Duarte, besøg af sangerinden Alice Carreri, der vil kaste et fransk/italiensk slør over aftenens numre. Repertoiret er fuld af franske og italienske ballader, duetter og gamle hits fra 70'erne.

- Corona tvang os til at blive hjemme i Danmark. Det har givet os en helt unik mulighed for at øve og lære hinandens musiske stil endnu bedre at kende. Så derfor glæder vi os også ekstra meget til at spille live for et publikum igen. Det bliver en helt ny oplevelse, fortæller han.