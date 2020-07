Buzor Nienic og Carita Akka Vainikka spiller sammen med Christian Sievers i Bymuseets smukker går. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Jazz og balkanrytmer i Bymuseets stemningsfuld gård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazz og balkanrytmer i Bymuseets stemningsfuld gård

Helsingør - 09. juli 2020 kl. 06:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring kastanietræet i den stemningsfulde gårdhave byder Bymuseet på Sct. Anna Gade til koncert med inciterende jazz og balkanrytmer. De to virtuose musikere Buzor Nenic på accordion og Christian Sievert på guitar optræder denne aften sammen med den karismatiske sangerinde Carita Akka Vainikka.

Buzor Nenic bygger på sin serbiske familietradition, og Christian Sievert er især kendt for sin måde at spille flamenco på. Begge behersker mange forskellige stilarter lige fra klezmer over klassisk til jazz, bossa nova, samba og skandinaviske folkeviser. De spiller verdensmusik og har begge spillet sammen med en lang række danske og internationale navne.

Buzor Nenic er ud af en familie med en 300-årig tradition for at spille folke- og romamusik. Hans far Nikolaje Nika var en kendt serbisk musiker, og det gik i arv til sønnen. Buzor er vokset op i Helsingør og begyndte at spille meget tidligt. Allerede som 10-årig vandt han Dansk Accordion Unions musikkonkurrence og fik en ekstra talentpris. Han har siden vundet en lang række musikkonkurrencer og er uddannet musiklærer på Malmø Musikkonservatorium.

Christian Sivert blev først uddannet grafiker men fik siden guitarundervisning og udviklede med et usædvanligt talent sin helt egen spillestil. Fra 1960erne fik han et stort publikum til spanske flamenco og brasilianske samba rytmer. Siden 1970 har han været professionel musiker og har en lang glorværdig karriere som guitarist bag sig med små og store koncerter i ind- og udland.

Carita Akka Vainikka er en karismatisk samisk sangerinde med rødder i Klezmer og balkan musik, sigøjner-jazz og finsk tango. Hun synger på forskellige sprog, og repertoiret strækker sig over tekster på blandt andet spansk, rumænsk og fransk. Hendes karakteristiske måde at fortolke traditionel sigøjnermusik på er fuld af store følelser og giver publikum en intens oplevelse.

Før og under koncerten kan man nyde et glas vin eller en kop kaffe ved de små borde opstillet under åben himmel i den hyggelige gård. Det er også muligt at se udstillingen med det 31 meter lange Helsingørtapet - en farverig, broderet fortælling om kulturer der mødes ved Kronborg.

Arrangementet foregår fredag 24. juli kl. 17-19, og dørene åbner allerede kl. 16

Billet 125 kr. bookes på: Visitnordsjaelland.dk - Sommerkoncert i museumsgården

Koncerten indrettes med god afstand mellem pladserne for at undgå coronasmitte.