Jan Harbeck Quartet i jazzklubben

Jan Harbeck er blevet kaldt en af de fineste blandt danske saxofonister. Han hører til gruppen af jazzmusikere, der begrænser sig til den store tradition for swing, mens han stadig bidrager til at forny genren og give den et personligt præg med moderne akustisk jazz med et varmt, nutidigt og personligt udtryk.

Jan Harbeck har udgivet 5 album i eget navn for Stunt Records. I 2008 modtog han en Grammy for pladen 'In the Still of the Night' og siden da, har han været en af de bedst sælgende danske instrumental-jazzgrupper. Han har modtaget både Bent Jædig prisen og sammen med pianisten Henrik Gunde, den prestigefyldte Ben Webster pris i 2018, der gav anledning til i 2019 at udgive et albummet "The Sound The Rhythm" med kompositioner samt stor inspiration fra Ben Webster. Jan Harbeck og hans faste gruppe har længe været en fast ingrediens på de fleste af landets jazzscener, ligesom bandet har spillet med stor succes rundt omkring i Europa. Kvartetten spiller både Harbeck's egne kompositioner og udvalgte jazzstandards af den mere sjældne art. Fælles for dem er dog, at den stærke melodi og den til tider melankolske dramatik er i centrum. Henrik Gunde er en af de mest efterspurgte danske jazzmusikere med sit nuværende og virtuose spil ved klaveret. Bassist Eske Nørrelykke har en stærk indflydelse på de andre medlemmer af kvartetten med sin unikke minimalistiske stil, mens Anders Holm binder det hele sammen med finesse og diskret spil på trommerne.