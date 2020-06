Jagtet: Tre drenge søgte tilflugt på politigården

Tre 14-årige drenge fra Helsingør og Snekkersten søgte mandag aften klokken 21.10 tilflugt på politistationen.

Her forklarede de, noget forpustede, at de var blevet jagtet fra multibanen på Borgmester P. Christensens Vej via stisystemet og hen til politistationen af en mand i en bil.