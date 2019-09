Sådan kommer facaden på det ene dobbelthus til at se ud.Illustration: Arkitekt Jørgen Grimstrup

Ja til fire nye boliger midt i det gamle Hornbæk

Helsingør - 21. september 2019

Et enigt By- Plan- og Miljøudvalg siger ja til projekt med fire boliger i det indre Hornbæk Tilbage i 2018 fik ejeren af grunden Vestre Stejlebakke 2, som ifølge ejendomsoplysninger er ejet af selskabet Rosendal ApS., afslag på et boligprojekt bestående af seks boliger på to byggefelter, som i dag er udlagt til erhverv. Men samtidig fik ejeren besked på, at man kunne vende tilbage med et forslag, som lå tættere på den eksisterende lokalplan.

Dette råd har ejeren lyttet til, og på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev der sagt ja til, at der kan udarbejdes et forslag til et tillæg til lokalplanen for »Hornbæk Bymidte og Havn«.

Det var på baggrunden af tegninger af et projekt bestående af fire boliger fordelt på to enheder med to boliger i hver, at et enigt udvalg sagde ja til, at der kunne udarbejdes et lokalplantillæg, fremgår det af referatet af det seneste udvalgsmøde.

Den ene blok bliver i halvandet plan og den anden i et plan, og alle fire huse får mindre haver og et fællesareal. På grund af de mange plansager, som forvaltningen i kommunens BYLAB-afdeling sidder med, så bliver det anbefalet, at bygherren hyrer en ekstern byplankonsulent til at udarbejde et udkast til et lokalplantillæg, fremgår det af referatet.