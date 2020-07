Send til din ven. X Artiklen: Ja tak til uvildigt tilsyn med ældreplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja tak til uvildigt tilsyn med ældreplejen

Helsingør - 26. juli 2020

Debathelsingoer:

Af Anders Taarnby Thomsen

Hans Paaskes Vej 18

Snekkersten Som pårørende til en nu afdød beboer på et plejehjem (i en anden kommune), er jeg enig med Bodilsen og Steinberg (FAA 23/7) Der er et stort behov for uvildigt tilsyn.

Kommunen skal foretage et årligt tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed skal supplere så godt pengene rækker, og så er der lagt op til at det skal være lettere for pårørende at klage. Men det er svært for den pårørende at vurdere, om oplevelser af mangelfuld pleje og omsorg bunder i akut pres og særlige forhold, i et umuligt budget eller i dårlig organisering og sjusk. Og hvor skal man rette sin kritik? Til den nærmeste medarbejder, til ledelsen, til rådet for de pårørende, til kommunen eller måske til pressen?

Selv oplevede jeg gennem 8 år nedskæringer i form af færre ansatte og et øget antal vikarer, naturligvis uden de fastansattes indsigt og kendskab til den enkelte beboer. Hvor det i starten ved besøg ikke var ualmindeligt at møde en ansat i lejligheden, kunne det til sidst være umuligt at finde en medarbejder på hele afdelingen, eksempelvis i forbindelse med akut personlig hjælp.

Jeg har ikke kendskab til misrøgt som i Århus, men en del situationer, hvor jeg har tænkt: kan dette virkelig være rigtigt? Og samtidig er man jo glad for den omsorg, man bestemt også oplever. Og jo, kritikken er kommet på bordet de rigtige steder, men det er mit indtryk, at det først er når påtalen af manglerne handler om andet end kritik fra fru Jensens børn (med mindre de går til pressen) at forvaltning og byråd bliver opmærksom på konsekvenserne af dét, man tror er et tilstrækkeligt budget.

Så jo tak, lad os få flere uvildige, uanmeldte tilsyn- som supplement til det årlige kommunale- med plejehjemmene- og konsekvenserne af mangelfuld hjælp til de ældre lagt på bordet.