Pinsetræffet er et resultat af et tæt samarbejde mellem arrangørerne bag Jazzfestivallen, Træskibsfestivallen, Sundtoldmarkedet og CLICK Festival. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Ja tak til Jazzfestival

Helsingør - 11. maj 2018 kl. 09:46 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange kræfter og meget tid ligger bag Jazzfestivalen, der er et af de mange arrangementer, der løber af stablen i pinsen. Der bliver gang i de gamle gader i Helsingør, når Helsingør Jazzfestival løber af stablen som en del af årets Pinsetræf. Med 40 koncerter fordelt på 20 spillesteder og med jazz for både børn og voksne, må festivallen sige at nå bredt ud.

Årets hovednavn er Daimi og Louisiana Jazzband, der sammen vil levere en sprudlende koncert med mange traditionelle klassikere som Sweet Georgia Brown, der i Daimis version hedder søde Yrsa Bruun. Koncerten vil blive opbrudt af en pause, hvor Tommy Kenter vil synge sine egne danske versioner af sange fra The Great American Songbook.

- Vi er meget heldige at kunne præsentere Louisiana Jazzband sammen med Daimi. Da jeg tog fat i dem tilbage i januar måned, der spurgte de mig, hvorfor jeg var så sent ude. Jeg synes, jeg var i god tid. Så slog de op i deres kalender, og så kunne de heldigvis godt den 19. maj, fortæller Søren Damving, booker for Helsingør Jazzfestival.

Ildsjælene

Festivalen er arrangeret af Helsingør Handel, det tidligere Helsingør City Forening. Her har ildsjæle arbejdet de seneste mange måneder på, at få stablet arrangementet på benene.

- Vi har simpelthen så mange gode mennesker, der hele tiden giver lidt ekstra alle steder. Det er altså flot, fortæller Søren Damvin

Udover de mange hænder i Helsingør Handel har mange artister også takket ja til at deltage uden betaling, og det har resulteret i et endnu større program end sidste år.

Det gode samarbejde

Også spillestederne har igen i år været meget åbne overfor Jazzfestivallen. Mange har igen takket ja til at lægge lokaler til, og flere af stederne spilles der mere end en koncert. Også ombord på Sundbussen Pernille vil der kunne opleves koncerter, og Helsingør Bycenter har for andet år i træk sagt ja til at deltage i festivalen.

- Det er jo herligt, at vi igen kan få Helsingør Bycenter med på trods af, at de ikke er en del af Helsingør Handel, fortæller Søren Damvig.

Pinsetræffet

Udover Jazzfestivallen er også CLICK Festival, Træskibsfestivallen og en smagsprøve på Sundtoldsmarkedet en del af pinsetræffet.

- Der kommer til at være en masse aktiviteter ude på sundet. Mere end 100 træskibe kommer til at lægge til her, og de vil blandt andet sejle en præsentationssejlads, fortæller Urd Kornør Rasmussen, projektleder for Historiske Træskibsdage.

Derudover vil 25 mand i kostumer hente varer i joller ude på sundet. De skal fragtes til land, hvor de vil blive solgt i forskellige toldboder.

- Der var ikke en rigtig havn i gamle dage. Fragtskibene kunne ikke lægge til kaj, så man måtte sejle ud og hente varer i små joller. Det vil vi blandt andet gøre under pinsetræffet, lyder det fra Knud Thatt.