Iværksætter bag fikse fodsåler vil sparke døren ind til Europa

Helsingør - 06. oktober 2021 kl. 20:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

I 2014 begyndte virksomheden Zoles at tage form. Iværksætter Cecilie Lea Lisberg Holst så et muligt potentiale i specialfremstillede indlægssåler til både den almindelige forbruger og sportsudøveren, og hun stiftede sin virksomhed sammen med sin far Per Lisberg.

Hver eneste solgte sål er helt sin egen. De bliver nemlig fremstillet ud fra en scanning af fødderne, lagt sammen med data om skadeshistorik og aktivitetsniveau og til sidst bliver sålen 3D-printet, så de passer optimalt til fodmål og ønsker. I Danmark har Zoles fået en hel del spændende samarbejder op at stå - Cecilie Lea Lisberg Holst har lavet såler til fodboldspillere fra de danske mestre Brøndby IF, Lyngby Boldklub og til den københavnske håndboldstolthed AJAX.

I alt har virksomheden solgt 5000 såler, og netop nu er konceptet ved at blive udrullet i samtlige Eventyrsport butikker i landet. Mange fysioterapeuter har også taget de specielle såler til sig, som efter sigende skulle være skadesforebyggende. Men det er ikke nok - Cecilie Lea Lisberg Holst vil gerne have en større del af det europæiske marked, og det skal en ny investering hjælpe med.

- Vi skal fortsat ekspandere herhjemme, men vi skal også starte et udlandseventyr. Det kræver mange ressourcer at finde de rigtige lande og de rigtige forhandlere, siger direktøren, som har fået to garvede investorer ind som en del af bestyrelsen.

Tidligere koncerndirektør i Pandora, Thomas Ryge Mikkelsen og stifter af konsulenthuset Prokura Rene Gram har således investeret et et-cifret millionbeløb i virksomheden. De to investorer skal ikke kun bidrage med kapital - de skal også udnytte deres erfaring indenfor henholdsvis kommercialisering og optimering af forsyningskæden.

Og Zoles har allerede kig på, hvilke europæiske lande de vil gå efter.

Ikke kun for gamle damer Spanien, Tyskland og Holland bliver fokus for den europæiske offensiv, og det hænger sammen med, at der allerede er et voksende marked i landene.

- Det er en integreret del af kulturen i landene på en anden måde, hvor man ikke kun ser indlægssåler, som noget gamle damer har brug for, så der er en voksende efterspørgsel, siger direktør Cecilie Lea Lisberg Holst.

Hun tror på, at Zoles har en god chance for at komme ind på markederne i landene, hvor Zoles blandt andet skal konkurrere på teknologien. Målsætningen er da også, at Zoles inden for de næste seks år skal kunne købes hos 500 forhandlere i Europa.

Cecilie Lea Lisberg Holst lægger dog ikke skjul på, at det kan føles uoverskueligt at efterstræbe et internationalt gennembrud.

- Det er ikke bare lidt, det er meget uoverskueligt. Jeg har arbejdet solo i så mange år, og det er først for halvandet år siden, at vi begyndte at ansætte medarbejdere. Jeg ser investeringen som en stor anerkendelse, og jeg glæder mig til samarbejdet og til ikke bare at skulle tænke på dagen i morgen, siger Espergærde-iværksætteren.

Aftalen er kommet i hus via udnyttelsen af eksisterende netværk, og "efter ekstremt mange møder", som Cecilie Lea Lisberg Holst udtrykker det.