Italiener tog teenager på røven i Fakta-kø

En 40-årig italiensk mand er dømt skyldig i at tage en 14-årig pige på numsen, mens de to stod i kø til kassen i Fakta i Espergærde. Episoden fandt sted den 3. april i år klokken 10.00 i Fakta Q på Kofod Anchers Vej. Videoovervågning bekræftede, at manden havde stået lige bag pigen i køen, hvilket sammenholdt med pigens forklaring i retten om, at han klemte hendes ene balle, gjorde, at retten fandt ham skyldig. Det udløste en dom på 10 dages betinget fængsel, ligesom at man skulle betale 5000 kroner i godtgørelse til pigen.