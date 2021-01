Det er lejligheder i House by Hearts fine bygninger, som coronasmittede borgere flytter ind i, når de skal i selvisolation i Helsingør Kommune. Foto: Pressefoto

Isolationsboliger på hotel er en succes: Men nogle borgere troede det var et fristed

Helsingør - 06. januar 2021 kl. 09:44 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Greves borgmester, Pernille Beckmann, sendte mandag et brev ud til en række borgmestre i Københavnsområdet, hvori hun beskrev, hvordan flere personer, der er blevet placeret i isolation på Zleep Hotel i Høje-Taa­strup har opført sig uansvarligt ved at have holdt fest på værelserne, spist mad på hotellets restaurant og kørt ræs på parkeringspladserne.

Isoleret borger fik besøg I Helsingør Kommune har man ligeledes værelser til rådighed for de borgere, der har brug for hjælp til selvisolation. Kort før jul hævede kommunen antallet af værelser fra 10 til 15, da Hotel Hamlet stillede fem værelser til rådighed. De værelser er dog ikke blevet brugt endnu. Foruden Hotel Hamlet, er det også muligt at blive placeret på Hotel Villa Brinkly og House by Heart. Her har de isolerede borgere opført sig eksemplarisk, bortset fra en enkelt person.

- Med en af de første gæster vi fik, virkede det som om, at det var et fristed for den unge person, der pludselig fik sin egen lejlighed, efter at have boet med familie. Der kom bekendte på besøg hos den unge person, på trods af, at hun var i isolation. Siden da har vi strammet op på reglerne, og vores information om opførsel til de isolerede er blevet mere striks. Efterfølgende er det gået godt, og samarbejdet med kommunen kører som en velsmurt maskine, siger indehaver af Hotel Villa Brinkly, Annette Buch Petersen.

Vagt betalt af kommunen En del af løsningen på Zleep Hotel i Høje-Taastrup har været at hyre vagter på skatteydernes regning, der har kunnet holde øje med, at de isolerede borgere har opført sig korrekt. Det er dog ikke tilfælde i Helsingør Kommune.

- Vi forhindrer ikke de isolerede borgere i at gå ud, så i princippet kan de bevæge sig frit. Som regel siger de isolerede gæster, at de går en tur, når det bliver mørkt, så de ikke møder andre mennesker. Der siger vi ikke, at de ikke har lov. Jeg tror, at hvis de opfører sig som ordentlige mennesker og holder afstand på deres tur, så går det an, siger Annette Buch Petersen.

Hygge på parkeringsplads Hotel Villa Brinkly har ligeledes oplevet, at tre biler med personer er kørt ind på parkeringspladsen for at aflevere mad til en isoleret borger, hvilket udviklede sig til en længere session med snak og hygge mellem den isolerede borger og dennes familie. Dengang krævede det en egenbetaling, at få mad, mens man var isoleret, men da den isolerede borger mente, at det var for dyrt, kom familien altså forbi. Det dilemma står de isolerede borgere dog ikke med længere, da der fra den 1. december kom nye regler, der betød, at de isolerede borgere havde ret til tregratis måltider om dagen.

5-6 værelser i brug På nuværende tidspunkt bliver alle 15 værelser ikke brugt. Oprustningen fra 10 til 15 isolationsværelser kom, da det var svært at tyde, hvordan udviklingen af smittede mellem jul og nytår ville gå. Af de 15 værelser er 5-6 stykker i brug. Hvor stor kapaciteten skal være er noget, som Helsingør Kommune konstant analyserer.

- Vi overvejer hele tiden, hvor stor en kapacitet vi har brug for at have. Vi er spændte på at se, hvordan de næste par måneder går. Det har dog hjulpet os, at man har fjernet reglen om, at boligen skulle stå tom i 48 timer efter den isolerede borger fraflyttede boligen. Vi har derfor haft bedre mulighed for at udnytte vores kapacitet, siger leder af kontaktcentret i Helsingør Kommune, Peter Stougaard Christensen.

Mange gode oplevelser På trods af nogle negative oplevelser med isolerede borgere, er det de positive historier, der fylder mest på Hotel Villa Brinkly.

- Generelt er det ydmyge mennesker, der bliver isolerede, som er enormt taknemmelige og lettede over, at de kommer et sted hen, hvor vi tager os af dem. Midt i alt det her negative er der rigtig mange gode historier, siger Annette Buch Petersen.

I løbet af de seneste syv dage er der blevet bekræftet 281 smittede i Helsingør Kommune. Det giver et incidenstal på 449,2. Kun otte kommuner har højere incidenstal på landsplan.

