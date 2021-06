Fysiotereapeut Morten Skjoldager foran, den meget specielle cryosauna. Spillerne skal kun være i maskinen i et par minutter ad gangen for at opnå den ønskede effekt. Foto: Anders Kjærbye/Fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

Isnende kold: Landsholdet har fået installeret særlig sauna på 130 minusgrader

Det lyder ikke sundt, men en topmoderne og iskold sauna hjælper landsholdsspillerne med at restituere optimalt under EM-slutrunden, hvor holdet bor i Helsingør.

Helsingør - 12. juni 2021 kl. 05:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

EM begynder for alvor for landsholdets vedkommende i aften, når holdet tager imod Finland i Parken. Danmarks modstander - finnerne - er berygtet for deres vanvittige sauna-kultur, men danskerne kan sagtens være med, når det kommer til vilde sauna-vaner, viser det sig.

Landsholdet har nemlig fået installeret en meget speciel sauna, men i modsætning til den umiddelbare forventning, er det en iskold omgang. Der er tale om en såkaldt cryosauna, som lynhurtigt køler spillerne ned, og det er første gang, at landsholdet har investeret i en sådan, fortæller ledende fysioterapeut på Herrelandsholdet Morten Skjoldager.

- Det er en maskine, der hjælper på spillernes restitution, hvor kropstemperaturen sænkes gennem kuldepåvirkning. Spillerne træner meget, og derfor bliver kroppen belastet meget i perioder, og her er teorien, at cryosaunaen hjælper med at hæmme inflammationen - og generelt giver det en god fornemmelse, siger Morten Skjoldager.

Maskinen køler ved hjælp af nitrogen, og der er tale om ekstrem lave temperaturer i landsholdets tilfælde med et spænd på mellem minus 130 grader og minus 170 grader.

Tager sikkerhed alvorligt Det lyder umiddelbart rimelig farligt, men ledende fysioterapeut på A-landsholdet Mortens Skjoldager fortæller, at maskinen er ganske sikker, omend spillerne skal overvåges nøje af minimum to fra staben, når de benytter sig af saunaen. De må således ikke bare selv gå ned og tage en tur i den.

- Vi har en helt klar procedure, og der er en række sikkerhedsforanstaltninger, ligesom vi også alle har taget en særlig uddannelse, så vi kan betjene maskinen korrekt og sikkert, siger fysioterapeuten.

Under EM har landsholdet lejr i Helsingør, og hvis enkelte spillere ikke er helt varme på ideen om at hoppe i cryosaunaen, har landsholdet andre muligheder. For når det handler om nedkøling og de deraf gavnlige effekter, kan en tur i Øresund sagtens gøre an, og Morten Skjoldager fortæller, at nogle spillere hælder mere til den løsning. Andre igen foretrækker et klassisk isbad. Det vigtigste for DBU er, at spillerne får stillet en række forskellige behandlingsmuligheder til rådighed, så de kan gøre det, de føler sig mest trygge ved.

- Langt de fleste har taget godt imod cryosaunaen og benytter den dagligt. For os handler det om at møde spillerne i forhold til de hverdagsrutiner, de har fra klubberne, så de føler sig hjemme, især nu hvor de skal være her i lejren i forhåbentlig lang tid, siger Morten Skjoldager.

Er ikke hokus pokus Imellem landsholdsamlingerne er han fysioterapeut i superligaklubben AAB, og Morten Skjoldager kan godt forestille sig, at cryosaunaerne på et tidspunkt bliver udbredt blandt topklubberne herhjemme.

- De bruger dem i de store ligaer - i England og Italien - så det er ikke noget hokus pokus. Spillerne er rigtig glade for at bruge den, og som regel ser vi, at den nyeste udvikling indenfor træningsudstyr og faciliteter først kommer til Danmark efter lidt tid. Jeg tror, det bliver en del af superligaen indenfor en overskuelig fremtid, vurderer han.

Men nok om landsholdets sauna-game, for i aften gælder det spillet på grønsværen. Kom så Danmark!