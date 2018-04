Se billedserie Det var sammen med sine to mødre, at Isak fik stablet sin konfirmation på benene. Foto: Pressefoto

Isak fra Helsingør medvirker i TV2’s "Mit Livs Konfirmation"

Helsingør - 10. april 2018

Isak Vorm fra Helsingør medvirker i TV2’s nye serie »Mit Livs Konfirmation«. Han er selv blevet inspireret af en særlig kvinde, nu håber han at kunne inspirere andre. Her giver han sit gode råd til de kommende konfirmander. Snart siger tusindvis af unge mennesker ja til Gud, når de i den kommende tid lader sig konfirmere. I fint tøj og med håret sat er de midtpunkt for en dag fuld af følelser og betydning, men hvordan bliver man klar til en af livets helt store dage? Og hvilke forpligtelser følger der med konfirmationen? Isak Vorm fra Helsingør medvirker i TV2's nye programserie »Mit Livs Konfirmation«. Han håber, at serien kan inspirere de kommende konfirmander, når de skal træffe store valg, finde tøj og måske sige deres forældre imod. Udover Isak medvirker fire andre unge. Alle har de forskellige baggrunde og tanker om dét at blive konfirmeret.

En særlig drivkraft

I dag er Isaks 15 år gammel, og det er snart et år siden, at han gav sit ja ved alteret. Nu kigger han tilbage på en supergod dag, som han sent vil glemme, og som han helt sikkert ikke kommer til at fortryde.

- Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi jeg tror på Gud, og det kan jeg mærke, var det helt rigtige valg både for mig og min familie, fortæller Isak.

Særligt én helt speciel person har haft indflydelses på Isaks tro og valg om at lade sig konfirmere.

- Det var helt klart min mormor, der drev mig. Hun sang samler med mig, når jeg blev passet og tog mig med i kirke, siger Isak.

Allerede da han var helt lille, besøgte han kirken med sin mormor, der desværre er gået bort. Dengang tog de til fastelavn og julearrangementer, mens de med årene begyndte at gå til rigtige gudstjenester.

- Hun lærte mig, at kirken var et godt og trygt sted at være, tilføjer han.

Det gode råd

For Isak gik konfirmationsdagen rigtig hurtigt. Kirke og mad, gæster og gaver. Selv forsøgte han at nyde dagen i fulde drag, og det opfordrer han også alle kommende konfirmander til at gøre.

- Det jo supersjovt, så tiden flyver bare afsted, og det er jo en dag, man ikke oplever igen, forklarer han.

Derudover er hans bedste råd til de nye konfirmander, at de husker, at det er deres dag, og at man godt må sige sine forældre imod.

- Nogle forældre kan have en tendens til at bestemme lidt meget, ikke mine, griner han og tilføjer, at konfirmanden skal stå frem og sige fra og til.

- Hvis man hellere vil have en anden blazer på, skal man sige det. Det er konfirmandens dag, og derfor skal han eller hun føle sig godt tilpas. Og husk at være positiv, det gør dagen god, fortæller han.

Med kameraet på

Tv-holdet fulgte Isak op til den store dag og var også med, da han blev konfirmeret.

- Det var en megafed oplevelse at være med og arbejde sammen med så mange dygtige mennesker, fortæller Isak, der er vant til at stå foran et kamera og performe.

- Jeg har min egen youtubekanal, så det var ikke ubehageligt, at der var kamera på.

»Mit Livs Konfirmation« er i to afsnit, og første afsnit har præmiere på TV2 tirsdag den 10. april klokken 20.50.