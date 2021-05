I 2019 åbnede Peter Beier ny cafe i butikken i Egedal, og der blev ved den lejlighed delt godt med pyramideformet velsmag ud. Foto: Kenn Thomsen

Is-satsning redder chokoladekongens regnskab: - Ellers havde det set trist ud

I et vanskeligt år, hvor flere af Peter Beiers butikker og cafeer har været tvangsnedlukket, har danskernes is-lyst sikret endnu et millionoverskud

Helsingør - 28. maj 2021

Danskerne er gået amok i søde sager under coronanedlukningen, hvor de fleste nok har haft et behov for at forsøde tilværelsen.

Og hvis det er luksuschokolade, man er til, så har Peter Beier Chokolade med produktion og hovedkontor i Helsingør rigeligt med fristelser. Som virksomhedsnavnet antyder, har det tidligere været chokolade i alverdens former og afskygninger, som Helsingør-virksomheden har været kendt for, men en ny satsning på håndlavet is har vist sig at bære frugt. Således har is-satsningen, ifølge direktør og bestyrelsesformand Peter Beier selv, haft afgørende betydning for firmaets nyligt offentliggjorte årsregnskab.

- Ellers havde det set lidt trist ud. Vores is er blevet taget rigtig godt imod, og det er skønt, at vi kan præstere i sådan et år, siger Peter Beier, der har udrullet is-konceptet i 10 butikker med op til 32 forskellige varianter, der løbende varieres.

Årets resultat ender på to millioner kroner i overskud, og med en stabil omsætning på 28 millioner kroner, hvilket er stort set det samme som sidste regnskabsår. Et resultat som Peter Beier betegner som tilfredsstillende, selvom han havde håbet på mere.

- Hele Danmark har vel holdt vejret i 2020, så jeg er tilfreds. Vi stod egentlig til gerne at ville noget mere end bare kontinuitet, men jeg tror 2021 bliver bedre, siger chocolatier Peter Beier til Frederiksborg Amts Avis.

Udlandet - Ikke Helsingør Også uden for Danmarks grænser slikker man sig om munden med tanke på Peter Beier Chokolades hjemmelavede is. Is som blandt andet er fremstillet med lokalt dyrkede ingredienser som jordbær og mynte fra Ørsholt Gods i Gurre, hvor virksomheden har produktionsfaciliteter. Således kan Peter Beier nemlig fortælle, at der aktuelt ligger to kontrakter på direktørens bord fra udlandet.

- Vi ekspanderer pænt meget på det internationale marked, og lige nu er vi i forhandlinger om en udrulning af konceptet med to kontrakter ude i verden, siger Peter Beier, som ikke vil komme nærmere ind på hvem, hvad og hvor.

Familievirksomheden blev stiftet i 1996, hvor Peter Beier forlod en stilling som chef for Magasin du Nords chokoladeafdeling, hvor de dog også solgte is, så produktudvidelsen er ikke helt ukendt territorium for manden med tilnavnet chokoladekongen. Det er muligt for besøgende på Ørsholt Gods at smage på sagerne, ligesom gæsterne kan se selve produktionen, så derfor har Peter Beier ingen planer om at åbne en butik tættere på Helsingør centrum.

- Vi er der, hvor vi gerne vil være, og vi er meget godt besøgt. Vi har plads til 100 gæster ad gangen, så vi har det rigtig godt her, siger han.

På landsplan har Peter Beier 17 butikker, hvoraf de fleste ligger i det nordlige Sjælland, mens der er en enkelt i Aarhus og en enkelt i Sverige.

Nej tak til hjælp Det fremgår af årsregnskabet, at antallet af ansatte i selskabet er øget, så der i 2020 i gennemsnit har været 72 ansatte.

Ganske bemærkelsesværdigt har Peter Beier Chokolade ikke modtaget nogen støtte fra hjælpepakker, og det er en principsag, lyder det.

- Vi kan godt stå alene. Vi har kunne klare det uden, så vi har ikke følt, at det ville være det rigtige at få støtte, siger Peter Beier, som ikke vil kritisere andre virksomheder, der har valgt anderledes.

- Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men det må de selv om. Vi synes ikke, vi har haft et behov for det, fortæller han.

Peter Beier har egen kakaoplantage i den Dominikanske Republik og er særligt kendt for sin karakteristisk pyramideformede chokolade.