Danske Helle Frederiksen deltager i Ironman i Helsingør for tredje år i træk. Sidste år vandt hun VM guld i triatlon. Foto: Nigel Roddis/Getty Images for IRONMAN Foto: Nigel Roddis/Getty Images for IRONMAN

Ironman sætter sit præg på byen de kommende dage

Helsingør - 20. juni 2019 kl. 07:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svøm, løb, cykl: 2600 triatleter deltager i Ironman på søndag, men allerede fredag står 600 motionister klar. Når startskuddet på søndag lyder på Kulturhaven er det starten på KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2019, hvor første professionelle triatlet hopper i havnen klokken 8.30. Og omtrent klokken 12 krydser den første triatlet målstregen efter at have tilbagelagt 1,9 km svømning, 90 km cykling og 21,1 km løb.

2600 professionelle atleter deltager i Ironman, og desuden forventes det, at op mod 30.000 tilskuere vil følge dem rundt i hele Helsingør.

- Helsingør håndbold har været med som frivillige alle årene, og de viser triatleterne rundt på løberuten. Der er en festlig, god og varm stemning i byen den dag, og der bliver heppet fra første mand hopper i havnen til sidste kæmper sig over målstregen, siger Jan Hansen, der til daglig træner U15-pigerne i Helsingør Håndbold, der anbefaler alle til at komme og være med til at heppe.

Åbning i aften

Torsdag klokken 18 er der åbningsceremoni på Kulturværftets Store Scene, hvor alle er velkomne, og bagefter kan alle deltage i et socialt 5 kilometers Fun Run. Pro Atlet og Women For Tri Ambassadør, Maja Stage, står for en lille opvarmning og løber i front i et tempo, alle kan følge med på. Der er ingen tilmelding, man møder blot op kl. 19 ved Kulturværftet.

Fredag aften klokken 18 er det motionisternes tur, når KMD 4:18:4 afholdes. 600 motionister og atleter hopper i kulturhavnen og svømmer 400 meter, derefter cykler de 18 km, for til sidst at løbe 4 km rundt om Kronborg Slot. Det er muligt at tilmelde sig helt frem til, at løbet starter.

Lørdag klokken 12 er det børnenes dag på Kulturhavnen. Her kan seje børn fra 0-12 år løbe 250, 500 eller 1.000 m og ved målstregen modtage en flot medalje og kalde sig IRONKID. Børneulykkesfonden står også på Kulturhavnen med børneaktiviteter, hvor der bl.a. er en lille cykelbane.

Her er det godt at stå

Hvor kan man bedst opleve triatleterne, spørger mange. Og søndag er det en god idé at stå ved Kongekajen kl. 8.30 og se den lange slange af svømmere i Kulturhavnen.

Fra kl. 11 er der ekstra meget aktivitet ved 'Danserindebrønden', der er et godt spot, fordi der både cykles ud og ind af byen, samt at det er her løberne kommer forbi.

Ved det grønne fyr er der TriClub Village. Her vil tilskuere kunne opleve klubånd og gejst, når triklubberne hepper, spiller musik og klapper af hinanden, hver gang der løbes rundt om fyret. På Havnegade er der også et godt hotspot, idet atleterne løber i begge retninger her.

Løberuten er uddelt som et klappekort til hoteller, atleter og lokale butikker. Her er der markeret et par ekstra gode steder i Helsingør City, hvor tilskuerne kan heppe. Sidste triatlet kæmper sig i mål omkring kl. 18.30.

