Ironman giver store trafik-omlægninger

Når 2.800 deltagere til KMD IRONMAN 70.3 European Championship, 1000 deltagere til KMD 4:18:4, 1200 frivillige og op til 75.000 tilskuere i den kommende uge sætter kurs mod Helsingør for at være med til den største sportsbegivenhed nogensinde i Helsingør, kan det ikke undgås at påvirke trafikken. Arrangørerne opfordre derfor alle til at orientere sig i forhold til lukkede veje, omkørsler og ændringer:

- Sammen med Helsingør Kommune, Nordsjællands Politi og øvrige myndigheder har vi gjort alt vi kan, for at minimere trafikændringerne. Men så stor en begivenhed som et IRONMAN 70.3 Europamesterskab, og alle de aktiviteter der er koblet op på Europamesterskabet, kan ikke undgå at påvirke trafikken. Vi opfordrer derfor alle til at orientere sig på forhånd og udvise lidt ekstra tålmodighed, så dagene for både indbyggere, deltagere, frivillige og tilskuere bliver så gode og glade som overhovedet muligt, siger Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef hos IRONMAN.