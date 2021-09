Den internationale Højskole har en i dag lidt skjult perle af en have. Foto: Presse

Inviterer til møde om grønt fællesskab på IPC

Helsingør - 28. september 2021 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør inviterer til informationsmøde for dem, der brænder for at forbedre den lokale

biodiversitet.

Har du en holdning til lokal biodiversitet og er du frisk på at trække i gummistøvlerne 1-2 timer om ugen? Så er der her en strålende mulighed for at

gøre en forskel og samtidig få et unikt indblik i højskolens dagligdag.

Informationsmødet bliver en spændende og hyggelig formiddag på Den Internationale Højskole (IPC). Projektleder Mette Skamris vil fortælle om

højskolens og selve havens historie. Desuden vil hun udbrede visionen for havens fremtid. Der vil være spørgerunde og mulighed for at høre jeres input.

IPC ønsker at haven skal afspejle skolens visioner om globale fællesskaber, tolerance og fredsskabelse. Dette går hånd i hånd med bæredygtighed og

biodiversitet. Som frivillig bliver man en del af højskolefællesskabets ånd og vi starter havedagene med formiddagskaffe og fællessang.

Højskolen råder over et stort naturområde og ønsker at få den vilde natur endnu mere ind på arealerne. Da højskolen har gennemgået en omfattende om- og udbygning der færdiggøres i

år, har vi stedet mulighed for at lave en mere omfattende og bæredygtig plan for det omkringliggende grønne område.

- Vi ønsker at øge biodiversiteten og samtidig inddrage engagement fra gode lokale kræfter. Vi har til gengæld et ret stort naturområde, hvor vi i fællesskab kan hjælpe

artsrigdommen på vej " Udtaler Mette Skamris, projektleder og underviser på IPC.

Infomøde afholdes 29. september 2021 klokken 10.00-11.30. på Montebello Allé 1. Der vil være kaffe, kage og håndsprit.