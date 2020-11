Inviterede unge piger med hjem

Klokken 21.04 mandag blev det anmeldt, at en kvinde gik rundt på Esrumvej nær Uno X-tanken, hvor hun tog kontakt til to piger mellem 12 og 15 år. Her spurgte hun dem, om de ville med hende hjem, hvilket pigerne dog afviste. En patrulje kørte til stedet for at lede efter kvinden, som dog ikke var mulig at udfinde.