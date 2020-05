Invitation: Lav din egen coronafilm

- Vi vil give de gode historiefortællere muligheden for at beskrive den tid, vi lever i lige nu. Hvordan føles det at være hjemsendt, sat i karantæne, eller adskilt fra en af sine kære. Hvad er det mest positive, du har oplevet under krisen? Måske du har en historie, om et særligt menneske, der har gjort noget for dig under krisen, din lærer måske, købmanden, din nabo? Derfor vil vi gerne invitere alle med en mobiltlf, til at optage en sådan historie, så den kan blive udbredt og måske skabe håb og glæde, forklarer direktør Torben Villesen.