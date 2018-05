Efter udvalget møde er det nu muligt at bygge 19 lejligheder samt et butikslokale her på Kulgrunden. Men facaden bliver ikke som bygherren ønsker. Illustration: Arkitekt Lars Krogh Hansen

Investor får ja til flere lejligheder - men nej til ny facade på kulgrunden

Helsingør - 19. maj 2018 kl. 03:44 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

By- Plan- og Miljøudvalget har sagt ja til 19 i stedet for 15 lejligheder på markant grund på Havnegade. Der var på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget enighed om, at man skulle holde fast i principperne bag den eksisterende lokalplan for »Kulgrunden« på Havnegade, som i årtier har være benyttet som parkeringsplads. Den gældende lokalplan for byens gamle kulplads, som ligger direkte ud til havnen ,og er omgivet af Helsingør Domkirke og et væld af fredede bygninger, var da også en længere årrække om at komme på plads på grund af den helt særlige beliggenhed.

Siden den oprindelige lokalplan blev vedtaget er grunden blevet overtaget af selskabet KP Huse, som nu har søgt om en række dispensationer for lokalplanen.

Først og fremmest drejer det sig om, at byggeriet skal bestå af 19 i stedet for 15 liebhaverlejligheder, hvilket også betyder, at der skal opføres 19 parkeringspladser. For det andet ønsker bygherren at facaderne skal være delvist pudsede i stedet for som lokalplanen dikterer i rene mursten. Derudover søger KP Huse også om tilladelse til en ensrettet gennemgående vej fra Sophie Brahes Gade til Havnegade i stedet for som i den eksisterende lokalplan, hvor der kun er vejadgang fra Sophie Brahes Gade.

Udover disse forhold så bliver der også søgt om mindre dispensationer i forhold til placering og udformning af vinduer.

I forhold til ansøgningen, så var det et enigt udvalg, som sagde ja til at give dispensation til at øge antallet af lejligheder. Det skyldes også det forhold, at antallet af kvadratmeter holder sig indenfor den ramme, som lokalplanen tillader.

Imidlertid fremgår det af referatet af det seneste udvalgsmøde, at det blev besluttet, at der ikke skulle dispenseres yderligere fra lokalplanens krav og bestemmelser.

