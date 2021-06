Nu skal Boliggården og Helsingør Kommune i fællesskab finde ud af boligernes nærmere udformning, men det ligger fast, at der fremover kommer mere byggeri her på Rasmus Knudsens Vej. Foto: Andreas Norrie

Intet udbud og ingen modstand: Boliggården får lov til at bygge 55 boliger på naturskøn grund

Boliggården bliver bygherre på 55 seniorboliger på Rasmus Knudsens Vej uden konkurrence. Det ligger fast efter byrådsmødet mandag aften

Helsingør - 01. juni 2021

En længere saga om boliger på det naturskønne område på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør er nu blevet væsentlig mere konkret.

Hvor mange skal der være, hvor høje skal de være, og hvem skal flytte ind i dem? Den plan har ændret sig flere gange, men i sidste ende endte det med 55 senioregnede boliger, og nu er bygherren også kommet på plads.

Det bliver boligforeningen Boliggården - der blandt andet har Vapnagaard - som skal stå for byggeriet og boligerne. Den kommunalt ejede grund bliver solgt til Boliggården, der har fået æren og opgaven uden egentlig konkurrence. Andre boligselskaber med lokal tilstedeværelse som eksempelvis Lejerbo og Nordkysten er blevet forbigået.

Det førte til at suppleant ved byrådsmødet og formand for boligselskabet Nordkysten Palle Wørmann (S) for en kort stund måtte forlade byrådsmødet.

- Jeg bliver nødt til lige at fremhæve Palle Wørmann fra Nordkysten, da denne her sag har betydning for hans boligorganisation, så egentlig ville jeg mene - Palle - at du i denne sag lige skal trække noget frisk luft eller et eller andet, at du ikke er så habil, sagde borgmester Benedikte Kiær, hvilket Palle Wørmann accepterede.

Om processen med det ikkeeksisterende udbud overhovedet er lovlig har før udskudt sagen. Siden har kommunens administration så fundet, at der er tilstrækkelig lovhjemmel til metoden, og at det er okay for en kommune at henvende sig direkte til et bestemt boligselskab.

- Det lyder lidt hult Om det var formanden for Nordkystens fravær eller et udpræget ønske om at komme hurtigt hjem i aftensolen, der lagde en dæmper på diskussionslysten blandt byrådets medlemmer, er ikke til at vide. Men i hvert fald blev valget af Boliggården ikke for alvor diskuteret. Flere politikere ville dog gerne knytte et par generelle kommentarer til byggeriet på den kommunale eng. Her var der mildt sagt forskellige holdninger til byggeriets konsekvenser for naturen. På den ene side stod Jens Bertram (K), som mente, at der bliver taget så meget hensyn til det eksisterende miljø, at det er helt bevaret.

- Vi har reduceret så voldsomt i antallet af boliger, at vi får bevaret områdets grønne kile - det er værd at huske på, sagde Jens Bertram, men det ville Dansk Folkepartis Ib Kirkegaard ikke høre tale om:

- Det lyder lidt hult, at man er så stolt af, at antallet af boliger er blevet reduceret, samtidig med at der så kommer et kæmpe byggeri til U/Nord nede bagved i tre etagers højde, som kommer til at se ganske forfærdeligt ud. Jeg synes, det er fuldstændig ude i hampen. Vi må snart have diskussion om, hvor meget vi skal plastre til i Helsingør, lød det fra DF'eren med henvisning til skolen U/Nord, der ejer den nordlige del af grunden.

Skøn på skøn Det fremgår af sagsfremstillingen, at det er kommunens »skøn«, at Boliggården er »bedst egnet« til at stå for de 55 boliger og det dertilhørende fælleshus. Argumentationen handler særligt om Boliggårdens nuværende tilstedeværelse i den nordvestlige del af Helsingør by, som man skønner vil give lavere driftsomkostninger, som man igen skønner vil udmønte sig i en lavere husleje til de ældre beboere over tid.

Herfra får Boliggården dog ikke helt frie tøjler, da en følgegruppe bestående af tre politikere skal sikre, at boligernes nærmere udformning bliver udført i tråd med kommunens ønsker til eksempelvis størrelse og stil. De tre politikere bliver borgmesterkandidat Claus Christoffersen (S), den radikale spids Christian Holm Donatzky og borgmesteren, som fik tjansen uden modstand, selvom Enhedslistens Allan Berg Mortensen blev lidt usikker på det hele.

- Vi vil ikke, at byrådet afgiver et mandat til Christian, Claus og Benedikte, så når der ligger en endelig aftale med Boliggården, så skal den godkendes i byrådet, sagde han, hvorefter Benedikte Kiær (K) prompte sørgede for ro i sindet:

- Bare rolig, det kommer til både økonomiudvalget og byrådet, når vi skal beslutte, om vi skal gå videre med sagen, sagde borgmesteren, og det faldt i god jord hos Allan Berg Mortensen (EL).