Helsingør Kommune tager det stille og roligt med at få de sidste medarbejdere »tilbage på pinden«. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Intet nyt om hjemmearbejde i genåbningsaftalen: - Nogle udtrykker et stort behov for at komme ind på kontoret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Intet nyt om hjemmearbejde i genåbningsaftalen: - Nogle udtrykker et stort behov for at komme ind på kontoret

Der var ikke nyt til de mange, der stadig sidder fast bag hjemmekontoret i genåbningsaftalen torsdag, men byens største virksomhed Helsingør Kommune har deres egen plan

Helsingør - 11. juni 2021 kl. 09:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Vi kan allerede gå på bar, skrige om kap i forlystelsesparker og shoppe løs i storcentrene, og tidligt torsdag kom der så en aftale om yderligere genåbning på plads. Humøret får et solidt nøk op for hvert skridt mod mere genåbning, vi tager, og den tilbagevundne frihed, vi dermed får. Men efterhånden som flere og flere kommer tættere på den vanlige og savnede hverdag, er det let at glemme, at mange stadig er nødt til at arbejde hjemme. Og som den største lokale virksomhed har Helsingør Kommune særligt haft mange til at arbejde hjemme siden marts sidste år.

Som arbejdsplads beskæftiger Helsingør Kommune 5500 personer, og en del af dem vil fortsat skulle arbejde hjemmefra helt indtil 1. august.

Det fortæller kommunaldirektør Stine Johansen, og kommunen tager det »stille og roligt« med at få de sidste tilbage på pinden.

- Vi er i dialog med alle ansatte omkring situationen og arbejdsopgaverne. Jeg vil ikke udtale mig om den politiske aftale - Det er klart, der er nogle gunstige fordele ved fysisk fremmøde særligt socialt. Frem mod august får vi stille og roligt flere og flere tilbage, siger Stine Johansen, og kommunen lægger sig dermed op ad de anbefalinger om udfasning af hjemmearbejde i det offentlige, som blev vedtaget i seneste genåbningspakke i maj.

Presset psykisk eller fysisk Stine Johansen forsikrer, at hvis man mistrives i voldsom grad med hjemmearbejdet, er der mulighed for at komme ind til kollegaerne. Her er det de hårdest ramte ansatte, der bliver prioriteret.

- Gennem dialogen finder vi frem til, at nogle har et stort behov enten på grund af deres psykiske eller fysiske tilstand. Nogle har eksempelvis haft nogle fysiske arbejdsvilkår hjemme, der gør, at de har fået ondt i ryggen - det er ikke hensigtsmæssigt at deltage i digitale møder ved et strygebræt, siger kommunaldirektør Stine Johansen.

Kommunen har altså ikke alt for travlt med at få samtlige ansatte tilbage på deres vante plads, og det hænger ifølge Stine Johansen sammen med en intern undersøgelse, der viste, at en del ansatte synes godt om hjemmearbejdet.

- Tre ud af fire administrative medarbejdere vil gerne arbejde mere hjemmefra efter pandemien, og derfor skal vi være mere fleksible, forklarer hun.

SF foreslog Grundlovsdag at hjemmearbejde skal være en rettighed, så offentligt ansatte får lov til at arbejde en dag eller to om ugen hjemmefra.