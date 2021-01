Kulturværftet lagde de smukke rammer for fredagens X-Factor afsnit. På trods af et stort antal publikum, blev alle retningslinjer overholdt. Foto: Anne Borg Foto: Anne Borg

Internettet raser over publikum til X Factor

Mange seere har undret sig over, hvorfor der har kunnet sidde så mange tilskuere i Kulturværftet i fredagens X Factor afsnit. Det er der dog en god forklaring på.

Helsingør - 25. januar 2021

Da X Factor løb over skærmen på TV2 i fredags, var det ikke kun Oh Land, Martin Jensen og Thomas Blachmann, der tog seernes opmærksomhed. Det samme gjorde Kulturværftet, der lagde rammerne for fredagens afsnit, hvor deltagerne i den unge kategori skulle optræde, ikke kun for dommerne, men også for en sal fyldt med publikum.

Rasende seere Efterfølgende har afsnittet været på alles læber, og særligt på sociale medier kommer seernes utilfredshed og undren over antallet af publikum til udtryk.

»Det er da hul i hovedet med alle de mennesker uden mundbind. Der er heller ikke to meter i mellem dem.« og »Hvordan fanden kan TV2 X Factor tillade sig, at have så mange folk i salen uden afstand og uden mundbind. Vi har coronavirus i Danmark. Jeg håber vores politikere på borgen får stoppet dette program. Det er jo helt uhørt af TV2«, raser Hans Kloth og Finn Larsen på X Factor TV2's Facebookside, mens andre stiller sig mere undrende.

»Hvordan kan der i coronatider sidde publikum i salen, tæt og uden mundbind?«, undrer Jette Fisker sig på Facebooksiden.

Optaget i oktober Der er dog en god forklaring på, at salen i Kulturværftet kunne være fyldt i fredagens afsnit. Det blev nemlig optaget tilbage i oktober, hvor forsamlingsforbuddet ved spillesteder og konferencer var på 500 personer, såfremt de var siddende og i retning mod scenen. En af de personer, der sad blandt publikum i fredagens afsnit, var Camilla Weist Novaa, og hun har intet negativt at sige om TV2's håndtering.

- Vi startede med at stå udenfor i nogle grupper. Hver familie til en deltager stod i en gruppe for dem selv, hvor der var et skilt med deltagerens navn. Os andre, der har fået eller købt billet, skulle stå i vores egne grupper. Vi måtte ikke mingles med andre. Derefter var der en familie, der fik lov at gå ind af gangen. De råbte navnet op, og så gik de ind og satte sig. Til sidst var det os andre, fortæller hun.

Var aldrig utryg Undervejs følte Camilla Weist Novaa sig aldrig utryg, og havde en god oplevelse med at blive underholdt i sikre rammer.

- Jeg følte mig ikke utryg. Vi sad jo bare på vores stole og blev underholdt. Der var intet undervejs, hvor man kom tæt på hinanden. Da vi skulle i garderobe og få jakker, blev man ledt ind i garderoben. Man var aldrig sammen med folk, som man ikke kendte. Da vi var færdige, lod de en stolerække af gangen gå ud, siger hun.

Alle retningslinjer fulgt Selvom det kunne se voldsomt ud i fjernsynet, at der var samlet 150-200 mennesker i et lokale, blev alle retningslinjer fulgt.

- Vi skulle have mundbind på, indtil vi satte os ned, og der var sprit i indgangen. Reglerne var ligesom, når man var på restaurant eller café i den periode. Vi sad med en meters mellemrum, og hvis man skulle rejse sig for at gå på toilettet, skulle man række hånden op. Så ville en kvinde, der styrede det hele, komme over og hjælpe en ud, fortæller Camilla Weist Novaa.

På fredag er det solisterne over 23 år, der skal imponere deres dommer, Martin Jensen, for at komme videre i programmet. Det afsnit blev ligeledes optaget i oktober i Kulturværftet, og her vil seerne ligeledes kunne se en fyldt sal.