Se billedserie Malene Bjelke er kunstneren bag »Den lille pige med paraplyen«.

Send til din ven. X Artiklen: International skulptur-fest med lokalt islæt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

International skulptur-fest med lokalt islæt

Helsingør - 20. januar 2018 kl. 20:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malene Bjelke og Helle Rask Crawford, som har kunstværksted på Kronborg, deltager i den internationale skulpturfejring verden over. Søndag den 28. januar er international skulptur-dag, og her fejres tre-dimensionel kunst samtidigt 95 forskellige steder over hele verden. Der er åbne døre i kunstneres værksteder, på gallerier, på museer, på kunstakademier og i støberier verden over.

Årets tema er »Skulptur og Arkitektur«, og i kunstværkstederne på Kronborg byder billedhuggerne Malene Bjelke og Helle Rask Crawford på bobler og taler om tankerne bag de udstillede skulpturer. Derudover vil de beskrive den omfattende proces, der ligger bag bronzestøbning fra den første model til den endelige skulptur.

Vandspy og stenmasker

Arrangementet begynder klokken 11, når værkstederne åbner. Desuden vil Kronborgs tilsynsførende arkitekt, Uffe Kjerulf fortælle om Kronborg og de mange vandspy og stenmasker, som naturligt indgår i renæssanceslottes arkitektur. Han tager desuden gæsterne med på en guidet tur i Kronborgs lapidarium, hvor der er mulighed for, på nært hold, at se kopier af de vandspy, som ellers befinder sig højt oppe under Kronborgs tage.

Årets 95 værtssteder forbindes af en online foto-væg, hvor der under arrangementet uploades billeder fra de forskellige arrangementer rundt omkring i verden.

Sculpture Network er en non-profit organisation, der arbejder for at støtte og udbrede forståelse for skulptur. Hvert år siden 2010, har professionelle billedhuggere, kunstinteresserede, kuratorer, kritikere, samlere, gallerister og arkitekter, der er fascinerede af 3-dimensionel kunst mødtes på samme dag forskellige steder i verden i skulpturens navn. Se også: www.sculpture-network.org og Facebook.