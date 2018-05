Fra år 2019 bliver nettobesparelsen for kommunen på 7,8 millioner kroner, vurderer forvaltningen i Center for Børn, Unge og Familier Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Institutions-lukning og fyringer står ved magt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Institutions-lukning og fyringer står ved magt

Helsingør - 02. maj 2018 kl. 04:22 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter Byrådets møde mandag aften står lukningen af afdeling på Margarethagården ved magt.

Det var meget tæt på sidste chance, hvis man ønskede at bevare afdelingen Strandhuset på Margarethagården i Hornbæk. For et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget havde på det seneste møde taget beslutningen at lukke afdelingen pr. mandag 30 april, og nedlægge 16 stillinger, hvilket ifølge forvaltningens sagsfremstilling også betyder fyringer. - Jeg synes det er væsentligt, at alle Byrådets 25 medlemmer tager ansvar for en lukning - og ikke bare et fagudvalg, sagde Jan Ryberg, Lokaldemokraterne, som havde bedt om at få sagen på Byrådets dagsorden mandag aften.

- Vi står med en velfungerende institution, som ikke har fået en eneste kritisk tilsynsrapport. Det virker som en kortsigtet besparelse, som rammer nogle af de allervageste børn og familier, Vi taler så meget om den tidlige indsats, sagde Jan Ryberg. Han luftede også en mistanke om, at også resten af Margarethagården også kunne være i fare.

Imidlertid var der langt fra opbakning til en ændring af beslutningen om at lukke afdelingen beregnet på kortere anbringelser.

Begrundelsen for lukningen af er for lav belægning, noget som i særlig grad har gjort sig gældende her i starten af 2018.

Lukning er en succes Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Gitte Kondrup (S) afviste, at resten af Margarethagården var i fare.

- Jeg vil gerne bruge millioner på at hjælpe udsatte børn og familier, men jeg vil ikke bruge millioner på tomme pladser, sagde GitteKondrup.

Udvalgsforkvinden mente, at sagen i virkeligheden var et udtryk for en succes.

- Behovet for at anbringe børn på institution er simpelthen over tid blevet mindre på grund af kommunens helhedsorienterede tidlige indsats, sagde hun.

Denne udlægning af sagen blev også under debatten bakket op af Marlene Harpsøe(DF), Jens Bertram(K) og Mette Lene Jensen(V)

SF's Bente Borg Donkin bakkede op om beslutningen på grund af forvaltningens vurderinger, men mente det var for tidligt at give den helhedsorienterede tidlige indsats æren, men at succesen sandsynligvis i højere grad skyldes, at man havde ansat flere socialrådgivere.

Eneste andet parti, som ville omgøre beslutningen var Enhedslistens to medlemmer, hvor Allan Berg Mortensen advarede mod et stort tab af viden og et mangel på et lokalt tilbud på dette område.

Medarbejder ville have anden løsning

Medarbejderne på stedet, som er repræsenteret i samarbejdsudvalget MED-udvalget Familieværftet, fraråder - som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis - politikerne at lukke afdelingen. Det skyldes, at belægningen på den slags institutioner svinger, og det er meget svært at genoprette et lignende tilbud, da mange erfaringer risikerer at gå tabt. I stedet for en nedlæggelse anbefaler medarbejderne, at man i stedet nedjusterer normering og personaleressourcer.