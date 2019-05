Siden jul har Jakob Amsgaard arrangeret en række fællestræninger til turen i både København og Helsingør. Dette billede er fra første træning, der gik fra Bella Center Metrostation på Amager til Forum på Frederiksberg. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Ingen ved, hvor mange der vil gå 45 km med Jakob

Helsingør - 29. maj 2019 kl. 20:11 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver ingen tilmelding at gå med på turen fra København til Helsingør, men mere end 60.000 har trykket »deltager« eller »interesseret« i begivenheden på Facebook. De første går fra Christiansborg Slotsplads klokken 08.00 lørdag morgen. Forude venter 45 kilometer lige vej op langs kysten fra København til Helsingør. 8.000 har trykket deltager på facebook-begivenheden, mens 51.000 har tilkendegivet deres interesse for den fælles gåtur. Alligevel er det kun guderne, der kan vide, hvor mange der reelt har i sinde at tage udfordringen op, for der er hverken tilmelding eller begrænsninger på, hvem og hvor mange, der må gå med.

- Det er helt umuligt at sige, hvor mange vi bliver. Jeg ved, at min søster, min kammerat og jeg går turen, så vi bliver i hvert fald tre, lyder det fra Jakob Amgaard, der initiativtager til turen, der selv glæder sig meget til lørdagens begivenhed.

- Jeg har haft gåturen i hovedet i rigtig mange måneder nu. Det er helt mærkeligt, at det er nu, men jeg ser rigtig meget frem til det, siger han.

En fælles tur

I august 2018 oprettede han facebook-begivenheden for gåturen med det formål, at hans venner og deres venner nemt kunne deltage og følge planlægningen, hvis de havde lyst. Men allerede efter få dage havde flere tusinde tilmeldt sig, og snart stillede det nye krav til initiativet.

- Jeg gik fra bare at være Jakob, der foreslog en gåtur til at blive arrangør af et stort event. Jeg kan meget godt lide at trække i tråde, så det passede mig egentlig fint, og folk har været så gode til at hjælpe mig, fortæller Jakob Amsgaard, der er blevet mødt af positiv opbakning alle steder fra.

- Jeg har været i kontakt med politiet, cafeer og så videre, og de har alle været rigtig positive omkring turen og hjulpet mig, det de kunne. På Facebook har folk hjulpet med at svare på andres spørgsmål til turen, så jeg synes faktisk, at vi alle har været fælles om at arrangere det her, siger han.

Forsyninger

For at gøre turen så god som mulig for deltagerne har Jakob Amsgaard været i kontakt med en række cafeer op langs kysten, som vil holde åbent. Bostedet Stubben fra Helsingør vil stå klar med forfriskninger til fornuftige priser ved Egebæksvang Skov, og når deltagerne kommer i mål vil der være musik og foodtrucks på pladsen foran Kulturværftet.

- Jeg ringede til Kulturværftet og spurgte om vi måtte gå i mål på pladsen foran dem. Det måtte vi, og de ville gerne hjælpe mig, så alt hvad der sker ved målet på Kulturhavnen, har jeg outsourcet til dem, siger han og tilføjer, at alle er meget velkomne til at kigge forbi Kulturhavnen, også selvom man ikke skulle have gået turen.

I facebook-gruppen »En gåtur langs kysten - Fra København til Helsingør« har Jakob Amsgaard samlet alle praktiske informationer, en huskeliste og et kort over offentlige toiletter op langs kysten. Selv regner med at gå fra Christiansborg Slotsplads omkring klokken 09.00, men allerede klokken 08.00 sender han de første afsted. Han forventer selv at gå turen på omkring ni timer.