Studenterne plejer at springe ud fra terrassetrapperne ved Kärnan.

Ingen studenterfejring i Helsingborg

I en pressemeddelelse fra Helsingborgs Kommune forklares omstændighederne ved årets studenter-festligholdelse. Årets studenter plejer at springe ned fra terrassetrapperne ved Kärnan i Helsingborg. Det bliver der ikke noget af i år, ligesom der heller ikke bliver noget af studenterkørsler på lastbiler - heller ikke selvom det er foreslået, at de kunne blive fordelt rundt i byen. Så fejring af årets studenter bliver en mat omgang i sammenligning med, hvad der plejer at ske. Myndighederne vil dog tillade klassevis afslutning og fejring på de respektive gymnasieskoler.