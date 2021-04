De kommende dages testresultater kommer til at afgøre, hvorvidt skolerne i Egebæksvang sogn skal lukke. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Ingen skoler lukker: Men kommunen rykker tættere på nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen skoler lukker: Men kommunen rykker tættere på nedlukning

Smitten steg ikke yderligere i Egebæksvang sogn, og det betyder, at ingen skoler har fået påbud om lukning. Sognets smittetal er dog fortsat på grænsen til nedlukning, ligesom kommunens korrigerede incidenstal er stigende.

Helsingør - 14. april 2021 kl. 16:30 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der blev i Helsingør Kommune onsdag ventet med stor spænding på de nyeste testresultater fra Statens Serum Institut. Det skyldtes, at flere festglade unge havde brugt påskeferien på sjov og spas, hvor Nordsjællands Politi natten til påskesøndag blandt andet blev kaldt til lokalerne under Espergærde Bibliotek. Her fandt de hele 44 unge i alderen 17-20, der festede.

Mange smittetilfælde Det har ført et voldsomt smitteudbrud med sig, hvor de seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at af de 101 bekræftede smittetilfælde i Helsingør Kommune i løbet af den seneste uge, er 49 af dem mellem 10 og 19 år gamle. På Espergærde Gymnasium er der således registreret 19 elever smittet, mens der på Helsingør Gymnasium er registreret 11 elever smittet.

Det har også betydet voldsom smitte i Egebæksvang sogn, hvor der var en reel frygt for, at skolerne i sognet skulle lukke ned. Det er nemlig sådan, at hvis der er mere end 400 smittede pr. 100.000 borgere, 20 eller flere smittetilfælde i alt i de sidste syv dage, samt en positivprocent på 2 procent eller mere, vil kommunen blive nødsaget til at lukke skolerne i det pågældende sogn ned. De må først åbne igen, når ét af de relevante parametre har ligget under grænsen syv dage i træk.

Tæt på nedlukning Egebæksvang sogn lå tirsdag med et incidenstal på 403, 19 bekræftede smittetilfælde og en positivprocent på 1,9 procent. Sognet skulle derfor bare have én smittet mere, ligesom positivprocent skulle stige 0,1 procentpoint, før det havde betydet, at Espergærde Skole på Stokholmsvej og Snekkersten Skole på Klostermosevej, skulle lukke. Heldigvis, blev dette ikke tilfældet. Tallene er nemlig uændret fra tirsdagens tal, og selvom der ikke er kommet påbud om nedlukning af skoler i sognet, er det altså stadig meget tæt på, at nedlukningerne bliver en realitet.

I sognene i Hornbæk, Hellebæk, Sankt Mariæ og Mørdrup er smitten stigende, mens smitten er faldene i sognene i Vestervang og Sankt Olai. Ingen af de førnævnte sogn står dog ligeså tæt på en nedlukning, som det er tilfældet med Egebæksvang sogn.

Incidenstal stiger Et nyt værktøj i kampen mod coronasmitte er det korrigerede incidenstal. Her tager man ikke kun højde for antallet af smittede, samt antallet af indbyggere i kommunen, men også hvor mange der er blevet testet. Hvis en kommune får et korrigeret incidenstal på over 200, som det eksempelvis er tilfældet i Ishøj Kommune, bliver skolerne lukket.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at Helsingør Kommune har et korrigeret incidenstal på 140, hvilket er det femte højeste på landsplan. Tallet er støt stigende, da tallet mandag lå på 127, hvorefter det tirsdag steg til 136 og onsdag var det altså steget til 140.

relaterede artikler

Nu endnu flere smittede: Flere gymnasieklasser ramt i Espergærde 13. april 2021 kl. 12:53