Se billedserie "Fødende sæl! Hold afstand. Hold hunde langt væk! Nyd synet på afstand", står der på skiltet som Øresundsakvariet har sat op. Foto: Philip Horup

Send til din ven. X Artiklen: Ingen sælfies! Gravid sæl får VIP-område på strand, efter folk kom for tæt på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen sælfies! Gravid sæl får VIP-område på strand, efter folk kom for tæt på

En højgravid sæl bliver nu beskyttet imod nysgerrige strandgæster. I weekenden blev familieforøgelsen nemlig forstyrret »voldsomt« af flere personer, og derfor er stranden blevet spærret af

Helsingør - 13. juli 2021 kl. 15:35 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Her i sommervarmen er Gummistranden i Helsingør et populært hvilested for diverse strandløver. For øjeblikket løber et andet dyr dog med alt opmærksomheden. En vordende sælemor har nemlig taget ophold på stranden nær ved molen, der går lige op ad Nordhavnen. Sælens adfærd tyder på, at den snart skal føde, og den har altså valgt Gummistranden som stedet.

Få hundrede meter derfra ligger Øresundsakvariet, og de advarer nysgerrige strandgæster mod at komme for tæt på den gravide sæl. Det specielle syn skal nemlig opleves på afstand.

- Sælen skal sikres ro til fødslen. Folk har nærmest været henne og tage selfies med den, og i weekenden var det virkelig voldsomt, siger chef i Øresundsakvariet Jens Peder Jeppesen.

Derfor har Øresundsakvariet sat en hel afskærmning og to skilte op, så det bliver tydeligt for strandgæsterne, at de skal holde afstand til den gravide sæl.

Bider fra sig Afskærmningen er mest af hensyn til sælens tryghed, men det går begge veje. For sælen er trods sit nuttede ydre et vildt dyr, og den tager ingen chancer, når det kommer til at beskytte sin unge. Det er derfor for alles bedste, at lade sælen være i fred, lyder det fra chefen i Øresundsakvariet Jens Peder Jeppesen.

- Det handler om at have respekt for vilde dyr. De store sorte øjne appellerer til folk, som synes, det er helt hyggeligt, men ingen har lyst til at blive bidt af en sæl.

- Sælen kan blive meget hidsig og kan godt finde på at bide ud efter en hund eller et barn, hvis nogen kommer for tæt på. Så afskærmningen er sat op for at få folk til at passe på, siger han.

Typisk vælger sælerne mere afsides - og dermed rolige - steder til fødslen, når de skal have en lille ny - og at overvære en sælfødsel er derfor en meget sjælden oplevelse.

Gemmer sig i stenene I skrivende stund er den gravide sæl dog ikke at finde i sit lille VIP-område på Gummistranden, men det betyder ikke nødvendigvis, at sælen har født. Tidligere tirsdag observerede Øresundsakvariet nemlig »en usædvanlig stor sæl« i bugten, som eksperterne mener, kan være den omsværmede sæl, der sandsynligvis har været ude efter en bid mad. Sæler føder på land, og hvis den havde født, ville ungen været at spotte i området.

Selvom Gummistranden er et usædvanligt sted for en sælfødsel, er der ifølge Øresundsakvariets chef Jens Peder Jeppesen også fordele ved lokationen. Stenene ved molen udgør nemlig en tryg lille krybbe, så længe folk altså lader naturen gå sin gang og overholder afskærmningen.

- Den nyfødte unge kan ligge og gemme sig lidt i stenene. Vi har tidligere fået henvendelser fra folk, som har set sælunger for sig selv, og som tror, at de er blevet efterladt, men oftest ligger ungen bare og hviler sig, mens moren henter mad til dem, forklarer Jens Peder Jeppesen, som er uddannet marinbiolog.

I Øresund er der både spættede sæler og gråsæler, og det er en sæl af førstnævnte art som i disse dage har planlagt familieforøgelsen på Gummistranden.

En spættet sæl vejer normalt mellem 80 og 125 kilo.