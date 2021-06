Det kommer ikke til at tage kortere tid at køre med tog fra Helsingør til København i den nærmeste fremtid. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ingen forbedring på Kystbanen: »Det er uforståeligt« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen forbedring på Kystbanen: »Det er uforståeligt«

På trods af store investeringer i infrastrukturen bliver det ikke hurtigere at tage med tog fra Helsingør til København. Det ærgrer borgmesteren i Helsingør Kommune.

Helsingør - 01. juni 2021 kl. 05:54 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I 2030 vil det tage 20 minutter kortere tid at tage fra Aarhus til København. Fra Odense til København bliver turen 12 minutter kortere, og fra Køge til København vil man i fremtiden kunne spare 13 minutter i toget. Til gengæld kommer turen fra Helsingør til København til at tage 46 minutter, hvilket er præcis det samme antal minutter, som det tager den dag i dag. Det viser beregninger fra Transportministeriet, der i et notat har regnet sig frem til, hvordan en togkøreplan vil se ud i 2030, når man medregner nuværende og fremtidige projekter inden for infrastruktur.

Ingen forbedring Der er med andre ord forbedring at spore over hele linjen, når kortet med danske togstrækninger tages frem. På nær altså turen fra Helsingør til København, hvor der vil være status quo på trods af, at der i de kommende år investeres et tocifret milliardbeløb i at gøre den danske jernbane mere moderne, effektiv og hurtig. At der ingen forbedring vil være i transporttiden fra Helsingør mod hovedstaden frustrerer borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K).

- Det er uforståeligt. Som en ven sagde til mig: Man kan sende folk til månen, men man kan ikke gøre Kystbanen bedre. Togstrækningerne bliver bedre andre steder i landet, men Kystbanen er en strækning, som man hopper over hver evig eneste gang, at der skal laves forbedringer, siger hun.

Turen er blevet længere Flere byer vil få en lille forbedring i transporttiden til København. Eksempelvis vil turen fra Roskilde blive bare tre minutter hurtigere. Selvom tre minutter umiddelbart ikke lyder af meget, havde en forkortelse af transporttiden været et vigtigt signal for beboerne langs Kystbanen.

- Det ville have været med til at gøre pendlerstrækningen mere attraktiv, særligt da vi de seneste år har set, hvordan turen til København fra Helsingør tager længere og længere tid. Det er absurd, at man ikke gør Kystbanen mere attraktiv hvad angår hastighed, og hvor den kører hen, siger Benedikte Kiær.

Togrute fjernes Det er langt fra første gang i nyere tid, at Kystbanen har fyldt i mediebilledet. Sidste år blev det besluttet, at der fra 2022 ikke kører toge direkte fra Helsingør Station til Københavns Lufthavn.

- Man kan undre sig over, at svenskerne kan komme direkte til Østerport Station, men at vi ikke kan køre til lufthavnen i tog. Det virker mærkeligt, at Kystbanen ikke bliver prioriteret, men at vi tværtimod ser forringelser, siger Benedikte Kiær.